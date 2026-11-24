به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ؛ مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر در این آیین با تبیین مفاهیم امامت، ولایت، مرجعیت و زعامت، به تشریح سیر تاریخی شکل‌گیری زعامت دینی در جامعه اسلامی پرداخت.

حجت‌الاسلام قادری افزود: مرجعیت علمی به معنای توانایی اجتهاد، شناخت احکام و تطبیق روایات بر حوادث واقعه است، اما زعامت به معنای راهبری جامعه و برخورداری از قدرت تصمیم‌سازی، مدیریت، هدایت و ایجاد انسجام در امت اسلامی است. زعامت صرفاً پاسخ‌گویی به مسائل فردی نیست، بلکه مسئولیت اداره و هدایت جامعه را نیز بر عهده دارد.

وی با اشاره به نهضت امام خمینی (ره) گفت: با پیروزی انقلاب اسلامی و تحقق نظریه ولایت فقیه، زعامت دینی وارد مرحله تازه‌ای شد و ظرفیت راهبری جامعه در قالب نظام سیاسی و اجتماعی ظهور پیدا کرد. امام خمینی (ره) توانستند این ظرفیت تاریخی را به تشکیل حکومت اسلامی پیوند بزنند و افق حرکت را به سمت تمدن اسلامی ترسیم کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با اشاره به نقش مردم در تحولات تاریخی انقلاب اسلامی افزود: همان‌گونه که در شکل‌گیری انقلاب اسلامی، تشخیص امام و همراهی مردم در کنار یکدیگر قرار گرفت، امروز نیز باید ظرفیت مطالبه مردمی و تشخیص فقها در کنار هم قرار گیرد. طومار‌ها و اعلام حمایت‌های مردمی می‌تواند بازتاب این خواسته اجتماعی باشد، اما اعلام نظر تخصصی و حوزوی نیز جایگاه خود را دارد.