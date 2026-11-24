معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از وقوع یک فقره تصادف منجر به فوت در «بزرگراه جناح» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه‌های شهر تهران گفت: در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت از جنت آباد تا اشرفی اصفهانی، بزرگراه حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری، بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از سردار جنگل تا بلوار فرحزادی و در ادامه از شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی شاهد بار ترافیک پرحجم و سنگینی هستیم.

وی در ادامه افزود: در مسیر شرق به غرب بزرگراه صدراز بلوار کامرانیه تا مدرس، بزرگراه شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع) و بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان ترافیک پرحجم و سنگین است.

سرهنگ کشیر گفت: بار ترافیک در مسیر جنوب به شمال بزرگراه شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا قبل از پل جلال آل احمد، بزرگراه سعیدی از یافت آباد تا خیابان هاشمی و بزرگراه نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید نیز پرحجم و سنگین می‌باشد.

وی ادامه داد: حوالی ساعت ۰۰:۴۰ دقیقه بامداد در «مسیر شمال به جنوب بزرگراه جناح بعد از خیابان دانش» ابتدا یک دستگاه «موتورسیکلت» واژگون شده و در ادامه یک دستگاه «پژو ۲۰۶» با راننده موتورسیکلت برخورد کرده و موتورسوار در اثر شدت صدمات وارده بر ناحیه سر همچنین نداشتن کلاه ایمنی «کلاه زندگی» دردم فوت شده است.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با اشاره به اینکه جزئیات بیشتر وقوع این تصادف فوتی در دست بررسی کارشناسان قرار دارد توصیه کرد: موتورسیکلت سواران با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت غیرمجاز و انجام حرکات نمایشی خطرناک همواره با هوشیاری و دقت کافی رانندگی کنند همچنین استفاده از کلاه ایمنی استاندارد برای راننده و ترک نشین را جدی بگیرند چرا که کلاه ایمنی کلاهی برای ادامه زندگیست.