محمدعلی لطفی‌مقدم، نمایشنامه‌نویس و کارگردان برجسته تئاتر خراسان رضوی، پس از گذراندن دوران طولانی بیماری دیروز در مشهد، درگذشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، لطفی‌مقدم متولد سال ۱۳۱۵ در سبزوار است که دوران تحصیل خود را در این شهر گذراند. وی با کسب رتبه سوم در کنکور سراسری، وارد دانشکده هنر‌های دراماتیک تهران شد و پس از اتمام دوره کارشناسی در سال ۱۳۴۸، به مشهد نقل مکان کرد.

لطفی‌مقدم پس از فراغت از تحصیل، با تأسیس مرکز آموزش تئاتر خراسان، آغازگر فعالیت‌های آموزشی در این حوزه در مشهد بود. وی با وجود چالش‌های دوران پس از انقلاب، همواره پیگیر تحصیلات تکمیلی خود بود و سرانجام پس از ۱۶ سال تلاش، موفق به دریافت مدرک دکتری خود از پاریس شد. رساله دکتری وی با موضوع مقایسه هنر نمایش‌های قرون وسطی با تعزیه‌های ایرانی، از آثار ارزشمند او محسوب می‌شود.

این هنرمند در کارنامه خود آثار متعددی در دو حوزه نمایشنامه و کارگردانی دارد. از جمله نمایشنامه‌های برجسته او می‌توان به «بیژن و منیژه»، «افسانه دیروز»، «تیمسار تنها» و «تعارف» اشاره کرد. همچنین در بخش کارگردانی، اجرای آثاری همچون «سیاه زنگی، مرد فرنگی»، «اردشیرشاه»، «پیک‌نیک» و «رسن» از جمله آثار ماندگار او در صحنه تئاتر است.

لطفی‌مقدم علاوه بر فعالیت‌های اجرایی و آموزشی، از جمله مدیرعامل مؤسسه عمرانی مروزیست در مشهد و از فعالان حوزه مطبوعات و نوشتار تخصصی در زمینه تئاتر بود. وی همچنین در جایگاه‌های مختلفی از جمله معاونت اداره کل فرهنگ و آموزش عالی، داوری جشنواره‌های کشوری و استانی و عضویت در شورای بازبینی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی ایفای نقش کرد.