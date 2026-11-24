مردم استان همدان در ادامه اجتماعات شبانه و با حضور در میدان، بار دیگر جلوه‌ای از همبستگی، ایستادگی و وفاداری خود به شهدا و آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، ۲۶۸ شب مقاومت و ایستادگی ملت مبعوث شده در تجمعات خیابانی، موجب سربلندی ایران اسلامی، حیرت ناظران جهانی و درماندگی دشمن آمریکایی‌ـ‌صهیونیستی شده است.

ایرانیان با لبیک به ندای ملکوتی رهبر شهیدمان، حدنصاب جدیدی را در تاب آوری ملی به ثبت رسانده و سران آمریکا و اسرائیل را به بیچارگی کشانده‌اند.

همزمان با هفته بسیج، بخشی از این اجتماعات به تبیین فرهنگ بسیجی اختصاص داشت؛ فرهنگی که بر حضور آگاهانه، مسئولیت‌پذیری، خدمت به مردم و دفاع از منافع ملی استوار است.

اجتماعات شبانه همدان، هر شب فرصتی برای نمایش همبستگی مردم، زنده نگه داشتن یاد شهدا و تجدید عهد با آرمان‌های آنان است؛ حضوری که در کنار پاسداشت گذشته، بر مسئولیت نسل امروز در حفظ ارزش‌ها و سربلندی ایران تأکید دارد.