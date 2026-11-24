گل‌گهر سیرجان در هفته نهم لیگ برتر فوتبال زنان ایران، نمایش قدرتمندی برابر ملوان بندرانزلی داشت و با پیروزی ۵ بر یک، سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را به دست آورد تا جایگاه خود را در جمع مدعیان تثبیت کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،گل‌گهر با این برد ۱۹ امتیازی شد و در رتبه دوم جدول قرار گرفت؛ جایگاهی که البته با توجه به بازی‌های باقی‌مانده خاتون بم، هنوز ممکن است تغییر کند.

خاتون بم با پیروزی برابر سپاهان در لیگ برتر فوتبال زنان، ۱۷ امتیازی شد و در رده سوم جدول قرار گرفت. شاگردان مرضیه جعفری در حالی به تعقیب پرسپولیس ادامه می‌دهند که یک بازی کمتر نسبت به برخی رقبا دارند و همین موضوع شانس آنها برای رسیدن به صدر جدول را افزایش داده است.