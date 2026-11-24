به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: دریا آرام و برای رفت و آمد‌های دریایی مساعد است.

مجتبی حمزه نژاد افزود: از بعدازظهر چهارشنبه تا اواخر وقت پنجشنبه پنجم آذر، خلیج فارس، تنگه هرمز و بخش‌هایی از دریای عمان با افزایش سرعت باد‌های شمال غربی تا جنوب غربی نسبتاً مواج خواهد شد.

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وی توصیه کرد: تمهیدات لازم به ویژه در بنادر غربی برای رفت و آمد ایمن شناور‌ها صورت پذیرد و شناور‌های تجاری از آمد و شد به مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر و نواحی جنوبی خلیج فارس خودداری کنند.

از لحاظ دمایی تا پایان هفته جاری کاهش نسبی دمای کمینه در استان داریم.