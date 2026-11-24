کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز شرایط جوی آرامی و آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی با وزش باد در استان پیش بینی می‌شود.

پیش بینی شرایط جوی آرام و آسمانی صاف در هرمزگان، ۳ آذر

پیش بینی شرایط جوی آرام و آسمانی صاف در هرمزگان، ۳ آذر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز دریا نیز آرام و برای تردد‌های دریایی مساعد خواهد بود.

او افزود: از بعدازظهر فردا چهارشنبه تا اواخر وقت پنجشنبه پنجم آذر، خلیج فارس، تنگه هرمز و بخش‌هایی از دریای عمان با افزایش سرعت باد‌های شمال غربی تا جنوب غربی نسبتاً مواج خواهد شد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: توصیه می‌شود تمهیدات لازم به ویژه در بنادر غربی برای تردد ایمن شناور‌ها در نظر گرفته شود و شناور‌های تجاری از تردد به مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر و نواحی جنوبی خلیج فارس خودداری کنند.

حمزه نژاد، گفت: از لحاظ دمایی تا پایان هفته کاهش نسبی دمای کمینه مورد انتظار است.