مدارس نوبت صبح امروز ۳ آذر شهرستان ماهشهر، به دلیل آلودگی هوا ناشی از خودسوزی زباله های شهری به صورت مجازی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرماندار شهرستان ماهشهر گفت: بنابر اعلام گزارش سازمان محیط زیست و آلودگی هوا ناشی از خودسوزی زباله های شهری، مدارس شهرستان در همه مقاطع تحصیلی و مراکز آموزشی در نوبت صبح به صورت غیرحضوری و در بستر سامانه شاد برگزار می شود.

هرمز بهاروند افزود: فعالیت دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان به روال عادی ادامه دارد.

بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، امروز در سومین روز از آذر، هوای ۸ شهر استان خوزستان از جمله ماهشهر در وضعیت قرمز و ۳ شهر در وضعیت ناسالم آلودگی هوا قرار گرفتند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بندرماهشهر هم گفت: حریق در محل دفع زباله شهرداری و سوختن پسماندها، علت انتشار دود و بوی نامطبوع در بخش‌هایی از ماهشهر است.

آقای سلیمانی اظهار کرد: این حادثه بر اثر خودسوزی زباله‌ها رخ داده است.