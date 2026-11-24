با پیگیری دیوان محاسبات کشور؛ بازگشت ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از بدهی شرکت‌های پتروشیمی و فولادی به خزانه دولت صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی برگزاری جلسات مشترک با مدیران و مسئولان ذی‌ربط و پیگیری مستمر هیئت‌های حسابرسی دیوان محاسبات، بخشی از مطالبات دولت از شرکت‌های پتروشیمی و فولادی تعیین تکلیف و بالغ بر ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شد.

همچنین، برنامه زمان‌بندی وصول باقی‌مانده مطالبات مشخص شده و دیوان محاسبات کشور در راستای صیانت از بیت‌المال و استیفای حقوق عمومی، پیگیری اجرای تعهدات و وصول کامل مطالبات را تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهدداد.