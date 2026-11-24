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یادواره ۳۷ شهید روحانی و طلبه هرمزگان در گلزار شهدای میناب برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، نماینده ولی فقیه در هرمزگان در این مراسم گفت: شهدای روحانی و طلبه نماد عزت و سربلندی انقلاب اسلامی هستند.
آیت الله عبادی زاده افزود: بیش از ۴ هزار شهید روحانی و طلبه در کشور وجود دارد که نماد عملگرایی جریان روحانیت است.
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وی افزود: روحانیت در سه سطح جهاد اکبر، جهاد اصغر و جهاد تبیین حضوری پررنگ دارند.
شهرستان میناب ۸ شهید طلبه تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.
بیشتر این شهدا در عملیات کربلای ۵ به شهادت رسیدهاند.
در پایان مراسم از خانواده شهدا تجلیل شد.