رئیس قوه قضائیه، مسئولان قضایی را مأمورکرد با کسانیکه به برنامه دشمن برای آسیب زدن به تاب آوری مردم کمک می‌کنند، برخوردکنند چه کارگزارانی که کوتاهی می‌کنند و چه محتکرانی که معیشت مردم را مختل می‌کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، شگفتیِ امروزِ نشست شورای عالی قوه قضائیه، خبری شدن تشکیل ۵۷ هزار پرونده از ناحیه یک مرکز تجاری بود که آقای محسنی اژه‌ای دستورداد: به سرعت، علت آن بررسی شود. این نشست، یک خبرشیرین هم داشت، افزایش رفع میزان تعهدات ارزی و بازگشت ده‌ها هزارمیلیارد تومان به بیت المال.

محمدرضا سهرابی گزارش می‌دهد: