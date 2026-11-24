به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مسابقات چهارجانبه فوتبال پیشکسوتان یادواره شهید تنگسیری با حضور تیم‌های شهرداری آبادان، منتخب بصره، اروندکنار و منتخب ماهشهر در زمین شهرداری با هدف پاسداشت یاد و خاطره شهید علیرضا تنگسیری و ایجاد فضای همدلی و نشاط ورزشی میان پیشکسوتان فوتبال برگزار شد.

در نخستین دیدار این رقابت‌ها، تیم شهرداری آبادان توانست با نتیجه چهار بر صفر از سد تیم اروندکنار عبور کند.

در ادامه این مسابقات، تیم‌های منتخب ماهشهر و منتخب بصره امروز به مصاف یکدیگر می‌روند تا تکلیف تیم‌های راه‌یافته به دیدار پایانی مشخص شود.

دیدار فینال این رقابت‌ها روز جمعه برگزار خواهد شد تا قهرمان مسابقات چهارجانبه پیشکسوتان یادواره شهید تنگسیری معرفی شود.