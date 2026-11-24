رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی از اجرای هفتمین مرحله طرح مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی و کالا با اولویت برخورد با خودرو‌های شوتی به مدت ۴۸ ساعت در استان خبر داد و گفت: در این رابطه ۴۰ هزار لیتر سوخت و فرآورده‌ های نفتی قاچاق کشف شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی گفت: ششمین مرحله طرح مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی با اولویت برخورد با خودرو‌های شوتی، به مدت ۴۸ ساعت در سطح حوزه استان خراسان جنوبی به مرحله اجرا در آمد.

سرهنگ دهقان افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام ایست و بازرسی‌های مقطعی وکنترل محور‌های مواصلاتی استان به ۴۹ دستگاه خودروی شوتی مشکوک شدند که برای بررسی بیشتر خودرو‌ها را متوقف کردند.

وی با بیان اینکه در بازرسی از خودرو‌های توقیف شده مقدار ۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شده است؛ گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون هزار و ۴۹۱ دستگاه خودروی شوتی توقیف شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۲ درصد افزایش دارد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه پلیس عزمی راسخ و قاطع در امر مبارزه با کالای قاچاق و سوخت دارد؛ از شهروندان خواست: در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت‌های غیرقانونی، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۰۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند تا برخورد قانونی با متخلفان صورت گیرد.