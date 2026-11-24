به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی و فعالیت ۱۰ غرفه عرضه مستقیم کالاهای اساسی در شهر کرمان خبر داد و گفت: تأمین مستمر اقلام ضروری، تجهیز غرفه‌ها و عرضه کالا با قیمت مناسب، با هدف تسهیل دسترسی شهروندان و کمک به تنظیم بازار در دستور کار قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، نشست تنظیم بازار استان با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به کالاهای اساسی با قیمت مناسب، کاهش واسطه‌های غیرضروری و تقویت سازوکارهای تنظیم بازار برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت غرفه‌های عرضه مستقیم کالاهای اساسی و روند تجهیز، تأمین کالا و آغاز فعالیت آن‌ها بررسی و درباره نحوه مدیریت و راهبری این مراکز تصمیم‌گیری شد.

فعالیت اولیه این غرفه‌ها با عرضه اقلام ضروری شامل سیب‌زمینی، پیاز، برنج، روغن خوراکی، گوشت مرغ، تخم‌مرغ و گوشت قرمز آغاز می‌شود. تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز غرفه‌ها، استفاده از ظرفیت ذخایر روغن استان و عرضه برنج اقتصادی و باکیفیت نیز از دیگر محورهای مورد تأکید در این نشست بود.