به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۷ صبح امروز ۳ آذر، شاخص کیفی هوا در شهر‌های رامشیر ۱۷۱، شوشتر ۱۶۷، هویزه ۱۶۴، شوش ۱۶۲، هندیجان ۱۶۱، اهواز ۱۵۷، ماهشهر ۱۵۳ و در گتوند ۱۵۱ AQI ثبت شد که نشان دهنده وضعیت قرمز و آلودگی هوا برای همه گروه‌های سنی است.

بر اساس این گزارش، همچنین در این ساعت شاخص کیفی هوا در شهر‌های دزفول ۱۳۸، اندیمشک ۱۳۴ و در ملاثانی ۱۱۱ AQI ثبت شده که نشان دهنده وضعیت نارنجی و آلودگی هوا برای گروه‌های حساس مثل کودکان و سالمندان است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، براساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.