رطوبت هوا برای دومین روز متوالی در شهر‌های آبادان و خرمشهر به صد در صد رسید.

استمرار رطوبت و کاهش دید افقی در آبادان و خرمشهر در روز سوم آذر

استمرار رطوبت و کاهش دید افقی در آبادان و خرمشهر در روز سوم آذر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: تا اواسط روز پنجشنبه پنجم آبان وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در سواحل و نیمه جنوبی تا بخش‌های مرکزی و غربی و تا حدودی شمالی استان پیش بینی می‌شود.

محمد سبزه زاری افزود: این پدیده سبب کاهش دید افقی بویژه در جاده‌های مواصلاتی جنوبی استان خواهد شد.

او ادامه داد: هم اکنون رطوبت هوا در شهر‌های آبادان و خرمشهر ۱۰۰ درصد و دید افقی ۵۰ متر گزارش شده است.

در شبانه روز گذشته بیشترین دمای هوا در این دو شهر ۳۱ درجه و کمترین دما ۱۶ درجه سانتیگراد بوده است.