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رطوبت هوا برای دومین روز متوالی در شهرهای آبادان و خرمشهر به صد در صد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: تا اواسط روز پنجشنبه پنجم آبان وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در سواحل و نیمه جنوبی تا بخشهای مرکزی و غربی و تا حدودی شمالی استان پیش بینی میشود.
محمد سبزه زاری افزود: این پدیده سبب کاهش دید افقی بویژه در جادههای مواصلاتی جنوبی استان خواهد شد.
او ادامه داد: هم اکنون رطوبت هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر ۱۰۰ درصد و دید افقی ۵۰ متر گزارش شده است.
در شبانه روز گذشته بیشترین دمای هوا در این دو شهر ۳۱ درجه و کمترین دما ۱۶ درجه سانتیگراد بوده است.