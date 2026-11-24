به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ،احسان کرم‌زاده دوشنبه شب در نشست بررسی و پیگیری رفع مشکلات ثبت جهانی روستای بیشه در سالن جلسات معاونت عمرانی، اظهار کرد: در نخستین گام، مقرر شد با محوریت شورای فنی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط، بازدید میدانی از پل، دیواره‌ها و زیرساخت‌های منطقه انجام شود.

وی افزود: این بازدید با حضور نمایندگان راهداری، بنیاد مسکن، آب منطقه‌ای، میراث فرهنگی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، استانداری، فرمانداری و بخشداری انجام خواهد شد تا ضمن بررسی وضعیت موجود، مطالعات فنی انجام‌شده توسط بنیاد مسکن نیز از سوی دستگاه‌های تخصصی ارزیابی شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با تأکید بر ضرورت برآورد دقیق هزینه‌ها و اولویت‌بندی اقدامات عنوان کرد: باید مشخص شود برای رفع هر یک از مشکلات چه میزان اعتبار نیاز است و کدام اقدامات در اولویت قرار دارند.

کرم‌زاده با اشاره به شناسایی چند محور اصلی برای رفع مشکلات بیشه بیان کرد: برای هر یک از این محورها کمیته تخصصی با مسئولیت دستگاه‌های مرتبط تشکیل می‌شود؛ به‌طوری‌که پایداری اجتماعی با مسئولیت دفتر امور اجتماعی استانداری، پایداری زیست‌محیطی با مسئولیت محیط زیست، ایمنی و امنیت با مسئولیت مدیریت بحران و توسعه گردشگری با مسئولیت میراث فرهنگی پیگیری خواهد شد.