روستای بیشه لرستان یک گام به ثبت جهانی نزدیک میشود
معاون عمرانی استانداری لرستان گفت: راهآهن قدیمی بیشه به دلیل قدمت و برخورداری از جاذبههای طبیعی و ابنیه فنی تاریخی، ظرفیت قابل توجهی برای گردشگری دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،احسان کرمزاده دوشنبه شب در نشست بررسی و پیگیری رفع مشکلات ثبت جهانی روستای بیشه در سالن جلسات معاونت عمرانی، اظهار کرد: در نخستین گام، مقرر شد با محوریت شورای فنی و با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط، بازدید میدانی از پل، دیوارهها و زیرساختهای منطقه انجام شود.
وی افزود: این بازدید با حضور نمایندگان راهداری، بنیاد مسکن، آب منطقهای، میراث فرهنگی، سازمان مدیریت و برنامهریزی، استانداری، فرمانداری و بخشداری انجام خواهد شد تا ضمن بررسی وضعیت موجود، مطالعات فنی انجامشده توسط بنیاد مسکن نیز از سوی دستگاههای تخصصی ارزیابی شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با تأکید بر ضرورت برآورد دقیق هزینهها و اولویتبندی اقدامات عنوان کرد: باید مشخص شود برای رفع هر یک از مشکلات چه میزان اعتبار نیاز است و کدام اقدامات در اولویت قرار دارند.
کرمزاده با اشاره به شناسایی چند محور اصلی برای رفع مشکلات بیشه بیان کرد: برای هر یک از این محورها کمیته تخصصی با مسئولیت دستگاههای مرتبط تشکیل میشود؛ بهطوریکه پایداری اجتماعی با مسئولیت دفتر امور اجتماعی استانداری، پایداری زیستمحیطی با مسئولیت محیط زیست، ایمنی و امنیت با مسئولیت مدیریت بحران و توسعه گردشگری با مسئولیت میراث فرهنگی پیگیری خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین موضوع توسعه زنجیره ارزش و انسجام فعالیتهای روستایی، حفاظت و ارتقای میراث فرهنگی، پایداری اقتصادی و برندسازی و نیز زیرساختها و ارتباطات در قالب کمیتههای تخصصی و با مشارکت دستگاههای مسئول دنبال میشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با تأکید بر اینکه اقدامات عمرانی باید همزمان با برنامههای فرهنگی و اجتماعی پیش برود، گفت: ظرفیت فعالان فضای مجازی، طبیعتگردان، دوستداران میراث فرهنگی، سازمانهای مردمنهاد، بنیاد ایرانشناسی و دانشگاه لرستان باید برای معرفی بهتر بیشه و تقویت جایگاه بینالمللی آن به کار گرفته شود.
کرمزاده با بیان اینکه برندسازی بیشه نیازمند شناخت ذائقه مخاطبان بینالمللی است، افزود: در این زمینه میتوان از ظرفیت افراد و مجموعههای متخصص در حوزه برندسازی و ارتباطات بینالمللی نیز استفاده کرد تا معرفی این جاذبه طبیعی و تاریخی با رویکردی حرفهای انجام شود.
وی درباره تأمین اعتبار اقدامات مورد نیاز نیز گفت: بخشی از اقدامات اولیه از محل منابع در دسترس آغاز میشود و دهیاری نیز متناسب با توان مالی خود در اجرای کارها مشارکت خواهد کرد،همچنین پیگیری برای جذب منابع ملی و استفاده از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی شرکتها و مجموعههای اقتصادی در دستور کار است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان در بخش دیگری از سخنانش به ظرفیت راهآهن منطقه اشاره کرد و افزود: با احداث راهآهن جدید خرمآباد ـ دورود و مسیر خرمآباد به اندیمشک، ظرفیت خط قدیمی راهآهن که از منطقه بیشه عبور میکند، میتواند در آینده به سمت گردشگری ریلی هدایت شود.
کرمزاده تصریح کرد: راهآهن قدیمی بیشه به دلیل قدمت و برخورداری از جاذبههای طبیعی و ابنیه فنی تاریخی، ظرفیت قابل توجهی برای گردشگری دارد و کاهش ترافیک ریلی این مسیر با بهرهبرداری از خط جدید میتواند زمینه استفاده گردشگری از آن را فراهم کند.