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شمار مسمومان الکلی در هرمزگان به ۲۳ و جان باختگان به ۵ تَن افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: از این شمار ۴ تَن در بندرعباس و یکی از مسمومان در قشم جان باختند.
فریده حسنزاده افزود: اکنون ۲۰ تَن از مسمومان در مراکز درمانی بندرعباس و ۳ تَن هم در میناب و قشم بستری هستند.
وی گفت: بیشتر افراد بستری به علت بروز عوارض کلیوی خدمات درمانی از جمله دیالیز دریافت میکنند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزود: شماری از آنان نیز با عارضه تاری دید مواجه شدهاند.
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