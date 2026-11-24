در دیدار رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اسقف اعظم روسیه، جزئیات برگزاری سیزدهمین دور گفت‌و‌گو‌های اسلام و مسیحیت ارتدکس به میزبانی تهران بررسی شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در سفر به مسکو با پاتریارک کریل اسقف اعظم کلیسا‌های ارتدکس روسیه دیدار و در خصوص گسترش همکاری‌های دینی، فرهنگی و تمدنی رایزنی کرد.

در این دیدار که کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، دیوسالار معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رضا راشد رایزن فرهنگی سفارت کشورمان هم حضور داشتند، جزئیات برگزاری سیزدهمین دور گفت‌و‌گو‌های اسلام و کلیسای ارتدکس روسیه با محوریت «نقش رهبران دینی در مواجهه با چالش‌های جدید جهانی» به میزبانی شهر تهران بررسی شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که به دعوت اسقف اعظم کلیسا‌های ارتدکس سراسر روسیه به مسکو سفر کرده است، درباره زمینه‌ها و راه‌های گسترش همکاری‌های فرهنگی، دینی و تمدنی میان جمهوری اسلامی ایران و کلیسای ارتدکس روسیه و همچنین نقش و مسئولیت رهبران و نهاد‌های دینی در مواجهه با چالش‌های جهان معاصر، ضرورت تقویت گفت‌و‌گو‌های بین‌ادیانی و ظرفیت‌های همکاری مشترک در عرصه‌های علمی، فرهنگی و آموزشی گفت‌و‌گو و رایزنی کرد.

«پاتریارک کریل» نیز در این دیدار ضمن تجدید تسلیت به مناسبت شهادت حضرت آیت الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب اسلامی، با ملت ایران در پی خسارات و صدمات ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی ابراز همدردی کرد.

رهبر کلیسای ارتدکس روسیه با یادآوری سفر پیشین خود به ایران و دیدار با مرحوم آیت‌الله تسخیری و همچنین اشاره به بیستمین سالگرد تأسیس کمیسیون مشترک گفت‌وگوی اسلام و مسیحیت در سال ۲۰۲۷ میلادی، ابراز امیدواری کرد سیزدهمین دور این گفت‌و‌گو‌ها در تهران با محوریت «نقش رهبران دینی در مواجهه با چالش‌های جدید جهانی» با موفقیت برگزار شود.

او ایمان و ارزش‌های اخلاقی را رکن اصلی حیات اجتماعی و انتقال آن به نسل‌های آینده را وظیفه رهبران دینی دانست. پاتریارک کریل همچنین بر ضرورت هم‌اندیشی علمای دینی درباره ابعاد اخلاقی فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی، فضای مجازی، زیست‌اخلاق و مسائل پزشکی تأکید کرد.

رهبر کلیسای ارتدکس روسیه در بخش دیگری از سخنانش، گسترش همکاری‌های آموزشی و تبادل تجربه میان مؤسسات دینی دو کشور به‌ویژه ارتباط میان حوزه‌های علمیه ایران و مراکزی همچون «آکادمی دینی قازان» را عامل مهمی برای رفع سوءتفاهم‌ها و تقویت شناخت متقابل دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین ایمانی‌پور نیز ضمن قدردانی از مواضع حمایتی کلیسای ارتدکس روسیه، عملکرد برخی نهاد‌های بین‌المللی در قبال بحران‌های جهانی را ناکارآمد توصیف کرد و خواستار بازنگری در ساختار‌های آنها شد. او با اشاره به تجربه تاریخی محدودیت‌های مذهبی در دوران کمونیسم، بر ضرورت صیانت از آزادی اعتقادی، هویت دینی و ارزش‌های معنوی در جوامع معاصر تأکید کرد.

ایمانی‌پور در حوزه همکاری‌های علمی و آموزشی، بر تقویت ارتباط میان دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی دو کشور از طریق تبادل استاد، پژوهشگر و دانشجو و اجرای برنامه‌های مشترک تأکید کرد. او همچنین ارتباط مستقیم نسل جوان ایران و روسیه و آشنایی آنها با فرهنگ و میراث تمدنی یکدیگر را ضامن تداوم و تعمیق روابط دوجانبه در آینده دانست.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همچنین با وزیر فرهنگ روسیه دیدار و درباره توسعه و تعمیق همکاری‌های فرهنگی بین تهران و مسکو گفت‌و‌گو کرد.