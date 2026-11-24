مراسم تشییع و اقامه نماز بر پیکر استاد پیشکسوت، چهره ماندگار فیزیک ایران و بنیان‌گذار گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف، زنده‌یاد پروفسور مهدی گلشنی، با حضور خانواده آن مرحوم، جمعی از استادان و دانشجویان دانشگاه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، استاد مهدی گلشنی از پیشگامان فیزیک ایران و بنیانگذار گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف در هشتادوهشت سالگی پس از عمری تلاش و علم اندوزی دارفانی را وداع گفت.

ایشان عضو سه دوره هیئت مدیره انجمن فیزیک ایران بوده‌اند و نقشی بی بدیل در راه اندازی دوره دکتری فیزیک در ایران و پژوهشگاه دانش‌های بنیادی داشته‌اند.

فقدان این استاد گرانقدر، ضایعه‌ای بزرگ برای جامعه علمی کشور است. یاد و آثار علمی و فکری ایشان، همچون چراغی ماندگار، راهنمای نسل‌های آینده خواهد بود.



سعیده سرکان خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گزارش می دهد...



