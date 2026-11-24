سرمربی تیم فوتبال استقلال گفت: بازی سختی مقابل العین امارات داشتیم، اما می‌توانستیم این تیم را شکست دهیم.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سهراب بختیاری‌زاده‌زاده سرمربی تیم فوتبال استقلال در نشست خبری پس از پایان بازی با العین امارات در هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا که با تساوی یک بر یک به پایان رسید، اظهار کرد: فکر می‌کنم کسانی که بازی را دیدند، از این فوتبال لذت بردند، بازیکنانم امروز فوق‌العاده بودند.

وی افزود: دیروز گفتم از هیچ حریفی نمی‌ترسیم ولی به همه احترام می‌گذاریم و امروز دوباره نشان دادیم که چه تیم بزرگی هستیم و می‌توانستیم بازی را ببریم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال خاطرنشان کرد: دروازه‌بان و ساختار دفاعی ما عملکرد خوبی داشتند. ما هم موقعیت‌های زیادی را خلق کردیم و شاید اگر خوش‌شانس بودیم، می‌شد یک برد شیرین را کسب کنیم.

بختیاری‌زاده تصریح کرد: آمار نشان می‌دهد که العین تیم باکیفیت و پرقدرتی است ولی ما هم نشان دادیم که چه تیم باکیفیت و قدرتمندی هستیم.

وی تاکید کرد: بازی کردن مقابل العین در استادیوم خانگی‌اش بسیار سخت است، اما ما نشان دادیم که می‌توانیم دست به هر کاری بزنیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در پایان گفت: بازیکنانم متحد بودند و یک تیم واقعی بودند. تیمی که برای موفقیت نام استقلال دست به هر کاری می‌زند.