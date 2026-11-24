به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۳ آذر را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جنوب شرق آسیا

کانال اخبار آسیا

پرابوو دو نامزد را برای جایگزینی گیبران به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور اندونزی معرفی کرد

آیا اندونزی می‌تواند ۱۲ میلیون هکتار از زمین‌های تخریب‌شده را به مزارع تولید مواد غذایی و سوخت زیستی تبدیل کند؟

یادداشت: نشست تاریخی شی، ترامپ و پوتین، واقعیتی نگران‌کننده را درباره دیپلماسی قدرت‌های بزرگ آشکار کرد

ایران خواستار دریافت ۲۹۰ میلیارد دلار غرامت از آمریکا شد

بانکوک پست

نظارت بر تهدیدات سایبری در پی افزایش حملات تشدید شد

نیو استریت تایمز

پیشنهاد مالیاتی ترامپ برای درآمد‌های خارجی، برنامه مالزی برای توسعه مراکز داده را با ابهام روبه‌رو کرد

ایران فناوری موشکی جدیدی را به نمایش گذاشت و به آمریکا درباره «تحقیر‌های بیشتر» هشدار داد

خالد: مالزی از نقش پاکستان در مذاکرات صلح میان آمریکا و ایران قدردانی کرد

تمپو اندونزی

کالیمانتان غربی پس از آنکه سیل نزدیک به ۲۹ هزار نفر را تحت تأثیر قرار داد، وضعیت هشدار بلایای طبیعی اعلام کرد

استریت تایمز

اندونزی در ارتباط با جاسوسی از پرابوو سوبیانتو، رئیس‌جمهور این کشور، اتهام خیانت به کشور مطرح کرد

استار مالزی

تایلند تا سال ۲۰۲۹ بیش از یک میلیون نفر کارگر ماهر نیاز دارد

کمیسیون ارتباطات و چندرسانه‌ای مالزی: سامانه هشدار زودهنگام این کشور با نام «مای‌سایرن» معرفی شد؛ آزمایش سراسری آن ۲۹ نوامبر برگزار می‌شود

نماینده پارلمان فیلیپین خواستار انتشار کامل جزئیات توافق‌ها با آمریکا شد و هشدار داد: «این توافق‌ها حکم اعدام کشاورزان خودمان را دارد

گردشگری پیوند اعضا: ویتنام ثبت‌نام اتباع خارجی در فهرست انتظار دریافت اعضای پیوندی را ممنوع کرد

نیشن تایلند

تایلند در چارچوب مقابله با واردات غیرقانونی پسماند، ۸۵ کانتینر را بازگرداند

سیل در تایلند بیش از ۴۵ میلیارد بات به اقتصاد این کشور خسارت وارد کرد؛ کشاورزان نیز با تهدید تازه پدیده ال‌نینو روبه‌رو هستند

مالایی میل

گفت‌و‌گو انور و عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان درباره امنیت دریایی و همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم

تحلیلگر: مالزی در چارچوب توافق با فرانسه باید از صادرات مواد خام عناصر نادر خاکی فراتر برود

دیلی صباح

آمریکا تحریم‌های ایران را گسترش داد و شبکه‌های «بانکداری سایه» را هدف قرار داد

بریتا آر تی‌ام

ایران برای مقابله با تحریم‌های آمریکا از همه ابزار‌ها استفاده می‌کند

آسترو آوانی

ایران قاطعانه فشار‌های آمریکا را رد کرد و برای دفاع از منافع ملی خود آماده است