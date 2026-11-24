به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس طی بیانیه‌ای اعلام کرد: اقدامات دشمن صهیونیستی بخشی از یک سیاست هدفمند برای آلوده کردن محیط‌زیست و آواره کردن اجباری مردم فلسطین از سرزمین شان است.

جنبش حماس افزود: ما خواستار آن هستیم که به تیم‌ها و کارشناسان بین‌ المللی اجازه ورود به نوار غزه داده شود تا میزان فاجعه زیست‌ محیطی ناشی از اشغال را ارزیابی کنند.

حماس تاکید کرد : ما خواستار محاکمه دشمن غاصب و رهبران آن در دادگاه بین‌المللی دادگستری و دادگاه کیفری بین‌المللی، مؤاخذه و جلوگیری از فرار مسئولان از مجازات هستیم.