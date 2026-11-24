به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ کمیته بین المللی صلیب سرخ تأکید کرد که تداوم محدودیت‌ ها بر سر راه ورود مصالح ساختمانی، تأمین شرایط زندگی سالم را برای ساکنان این منطقه به شدت دشوار کرده است.

این نهاد بین المللی اعلام کرد با توجه به زندگی بیشتر ساکنان غزه در چادر‌های آسیب پذیر و ساختمان‌های تخریب شد‌ه ای که هر لحظه احتمال فروریختن آنها بر سر مردم وجود دارد، نیاز مبرم و فوری به راه حل‌های اسکان مستحکم تر در این منطقه ضروری است.

کمیته بین المللی صلیب همچنین با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی به زیر ساخت‌های شهری از جمله شبکه‌های آب و فاضلاب در باره وقوع فاجعه انسانی و زیست محیطی درفصل زمستان هشدار داد.

این کمیته همچنین اعلام کرد که رژیم صهیونیستی از آغاز جنگ نسل کشی در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲) بیش از ۷۰۰ هزار متر از شبکه‌ های فاضلاب را تخریب کرده و ۸۵ درصد از ماشین آلات و تجهیزات شهرداری‌ها را از کار انداخته است.

دفتر رسانه ای دولت در غزه نیز گزارش داد، این هشدار‌ها در پی ورود یک سامانه جوی به نوار غزه در ماه جاری منجر به آبگرفتگی ۷۰ هزار چادرِ محل اسکان آوارگان و فروریختن ده‌ها دیوار شد.