در ۲۴ ساعت گذشته، در بازه ۱ آذر تا ۲ آذر ۱۴۰۵، اخباری منتشر شده که بررسی‌های مرکز ملی فضای مجازی نشان داد، صحت ندارند و اخبار جعلی هستند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در ۲۴ ساعت گذشته (در بازه ۱ آذر تا ۲ آذر ۱۴۰۵) در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبر‌هایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.





بسته شدن گذرگاه مرزی شلمچه از سمت عراق

این خبر سه ساعت پس از انتشار از سوی دولت عراق تکذیب شد.

توافق دولت و مجلس برای امکان فروش سهام عدالت در بورس

مجلس هشت ساعت پس از انتشار، این خبر را تکذیب کرد.

تذکر پزشکیان به عارف درباره اختلاف‌نظر بر سر ابقای برخی اعضای هیئت دولت

معاون اول رئیس‌جمهور سه روز بعد این خبر را تکذیب کرد.

حقوق نجومی کنتورخوان‌های شرکت گاز

شرکت گاز ۱۲ ساعت پس از انتشار، این خبر را تکذیب کرد.

اعتصاب کامیون‌داران به دلیل وصول نشدن مطالبات

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای یک روز پس از انتشار، این خبر را تکذیب کرد.



