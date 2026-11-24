به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ امروز در بیشتر مناطق کشور جوی آرام پیش‌بینی می‌شود.

همچنین امروز در شمال غرب و سواحل دریای خزر افزایش نسبی دما رخ می‌دهد.

فردا با ورود سامانه بارشی از شمال‌غرب کشور، به تدریج در استان‌های آذربایجان غربی، نیمه شمالی آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، شمال خراسان شمالی، و ارتفاعات شمال شرق تهران بارش باران رخ خواهد داد.

پنج‌شنبه در نیمه شرقی دریای کاسپین و شمال شرق کشور بارش پراکنده و کاهش محسوس دما رخ خواهد داد.

طی روز‌های چهارشنبه و پنج‌شنبه دریای کاسپسن مواج خواه بود