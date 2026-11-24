به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ ایالت‌های ویرجینیا و اورگان اولین ایالت‌های آمریکا هستند که از اسپیس ایکس به علت تصاویر جنسی تولید شده توسط هوش مصنوعی شکایت می‌کنند.

این دادخواست‌ها ادعا می‌کنند که ابزار‌های تولید تصویر و ویدیوی گروک به کاربران اجازه می‌دهد بدون اطلاع یا اجازه آنها، محتوای جنسی شبیه واقعی از عکس افراد ایجاد کنند.

طبق مطالعه انجام شده به درخواست ایالت ویرجینیا، گروک در مدت ده روز ۳ میلیون تصویر جنسی تولید و منتشر کرده که از این تعداد ۲۳ هزار تصویرمربوط به کودکان بوده است.

دادستان ویرجینیا شرکت ایلان ماسک را متهم کرده که آگاهانه این فناوری را بدون اقدامات حفاظتیِ کافی، توسعه داده است.