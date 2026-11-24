سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن از ۶۷ حمله هوایی و موشکی عربستان سعودی به مناطق مسکونی و زیرساختی یمن در شبانه روز گذشته خبر داد.

۶۷ حمله سعودی‌ها به مناطق مسکونی و زیرساختی یمن

۶۷ حمله سعودی‌ها به مناطق مسکونی و زیرساختی یمن

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سرتیپ یحیی سریع گفت: در این حملات مناطق غیرنظامی و زیر ساختی در صنعا، پایتخت یمن و استان‌های لحج، تعز، الحدیده، صعده و حجه هدف قرار گرفت.

بنا بر اعلام سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن با این حملات شمار حملات هوایی و موشکی عربستان علیه یمن از آغاز تشدید حملات به ۵ هزار و ۶۴۸ مورد رسیده است.

یحیی سریع با اشاره به شهادت و زخمی شدن ده‌ها غیرنظامی در حملات عربستان به استان‌های الحدیده و لحج، اعلام کرد این حملات بدون پاسخ نخواهد ماند و پیامد‌های سنگینی برای سعودی ها در پی خواهد داشت.