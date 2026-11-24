با همت خیران نیک‌اندیش، گذشت شاکیان و تلاش ستاد دیه، ۴۳ زندانی در دو ماه گذشته از زندان‌های استان زنجان آزاد شدند که در میان آن‌ها ۳ مادر چشم‌به‌راه نیز به کانون گرم خانواده‌های خود بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ در سایه همدلی خیران نیک‌اندیش، گذشت شاکیان و تلاش مسئولان، ۴۳ زندانی در دو ماه گذشته از زندان‌های استان زنجان آزاد شدند و به کانون گرم خانواده‌های خود بازگشتند.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان زنجان در این زمینه با قدردانی از مشارکت چشمگیر شهروندان و نیکوکاران در امر آزادی زندانیان نیازمند اظهار داشت: در دو ماه گذشته، با همت خیران زنجانی و همراهی صمیمانه شاکیان در گذشت از بخشی از مطالبات خود، ۴۳ زندانی از زندان‌های استان آزاد شدند.

بازدار افزود: از این تعداد، ۳ نفر از زندانیان آزادشده، مادرانی بودند که فرزندان‌شان چشم‌به‌راه بازگشت‌شان به خانه بودند و خوشبختانه با این اقدام خداپسندانه، این خانواده‌ها دوباره در کنار یکدیگر آرامش یافتند.