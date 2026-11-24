به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهنام نیک منش با حضور در برنامه روی خط خبر با موضوع ضرورت نظارت بر قیمت و کیفیت کالا در حراجی‌ها به پرسش‌ها در این‌باره پاسخ داد. متن کامل گفتگو به این شرح است:

سوال: سنت فروش تخفیفی پایان سال میلادی که به جمعه سیاه یا بلک فرایدی معروف است، چند سالی است که همزمان با دیگر کشور‌ها در کشور ما هم اتفاق می‌افتد و برگزار می‌شود و به ویژه خیلی از فروشگاه‌های بزرگ و نشان دار و همین‌طور فروشگاه‌های اینترنتی در این مسیر گام برداشتند که البته با استقبال مردم و خریداران هم رو‌برو شده، در این بخش از برنامه می‌خواهیم نگاهی به این موضوع داشته باشیم و نوع نظارتی که بر این سبک و سیاق از فروش تخفیفی اتفاق می‌افتد در اصناف و بازار، آقای نیک منش بفرمایید در این جمعه سیاه و فروش تخفیفی که اتفاق می‌افتد، اتاق اصناف چه نظارتی دارد و چه برنامه‌ای را دنبال می‌کند؟

نیک منش: جامعه اصناف ما بر حسب مسئولیت اجتماعی که دارند عموماً در خیلی از مناسبت‌های مختلف برای اینکه حس خوبی به مردم و مصرف کننده نهایی بدهند و از طرفی هم جبران رکود بازار خودشان را هم داشته باشند دستور کار اقتصادی خودشان مبنی بر اینکه تخفیف ویژه فروش فوق العاده و بعضاً حراج کالا و خدمات هم داشته باشند، این‌گونه فعالیت را در این مناسبت‌ها شروع می‌کنند، این هفته‌های عموماً پایان پاییز از رسته‌هایی مانند کیف و کفش، پوشاک، موبایل، ساعت و خیلی از رسته‌های صنفی ما برای اینکه بتوانند هم تغییر فصل هم است به عنوان مثال اگر پوشاک تابستانه داشتند برای اینکه حفظ سرمایه در گردش خود را داشته باشند و از طرفی هم با حس خوب هم به مشتری و با اصل شعار مشتری مداری که عزیزان واحد‌های صنفی ما مسلط هستند، اقدام به فروش فوق العاده تخفیف ویژه و گاه، حراج واقعی را انجام می‌دهند.

ما هم در بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف هم دستورالعملی را به همه روسای اتاق‌های سراسر کشور از طریق رئیس محترم اتاق اصناف ایران ابلاغ شده آن هم مبنی بر اینکه یک رصد و پایشی داشته باشند از اینکه زمانی که من نوعی تخفیف ویژه دارم می‌گذارم حتماً اتحادیه صنفی ما بازرس آن و بازرس اتاق اصناف، راستی آزمایی نسبت به آن کالا داشته باشد، نسبت به آن قیمت کالا داشته باشد که واقعاً تخفیف ویژه اعمال شده باشد و از طرفی هم بر کیفیت آن کالا هم یک رصد و پایشی داشته باشند، آیین نامه اجرایی ماده ۷۰ و ۸۴ قانون نظام صنفی ما مقرراتی را در این خصوص لحاظ قرار دادند و بیان شده در مقررات خود قانون نظام صنفی که به چه سبک و سیاقی این تخفیفات ویژه و حراج انجام شود، مجوز‌های حراج هم اتحادیه‌های صنفی هر صنف ما این کار انجام می‌دهند.

در بحث فضای مجازی هم با اتحادیه کسب و کار فضای مجازی داریم که خودتان هم اطلاع دارید و فقط خواهش من از همه مصرف کنندگان این است که چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی خریدی که انجام می‌دهند، حتماً از افراد صنفی که دارای مجوز کسب هستند، باشد. چون در فضای مجازی، اتحادیه کسب و کار فضای مجازی پروانه کسب صادر می‌کند، فعالان اقتصادی در این زمینه‌، نماد و پروانه کسب معتبر از اتحادیه مربوطه می‌گیرند و مشخص است که این فرد دارای یک شناسه صنفی است و اگر هم خدای نکرده، یک مشتری نارضایتی داشت، قابل پیگرد قانونی خواهد بود.

سوال: یعنی مردم برای اینکه مطمئن باشند هم قیمت و هم کیفیت در این حراج‌هایی که درباره آن صحبت می‌کنیم و بعد بتوانند با اطمینان خرید کنند، این نشان را باید ببینند که دارند؟

نیک منش: بله حتماً باید دارای پروانه کسب، مجوز کسب باشند، چون در زمانی که من فرد صنفی در زمان ارائه تخفیف ویژه هستم مورد رصد و نظارت و کنترل هم بازرس اتحادیه صنف مرتبط و هم بازرس اتاق اصناف قرار می‌گیرم، بازرس اتاق اصناف به همراه بازرس و کارشناس اتحادیه صنفی هم از بحث تخفیف ویژه‌ای که صورت می‌گیرد، بحث قیمتی که اعمال می‌کند، راستی آزمایی می‌کند که آیا واقعا ۲۰ درصد، ۳۰ درصد، ۴۰ درصدی که اعمال می‌کنند، از درصد سود قانونی خود تخفیف می‌دهند، این تخفیف واقعی است یا تبلیغ غیر واقعی است.

سوال: از قیمت اصلی بالاتر هم دیده شده است؟

نیک منش: اگر دیده شده باشد، مطمئن باشید بازرسان ما تحقیقی که انجام می‌دهند، رصد و پایش و نظارتی که در این زمینه، به‌خصوص طرح ویژه نظارتی از طرف اتاق اصناف ایران ابلاغ شده به سراسر کشور.

سوال: الان اجرا می‌شود، از چه زمان تا چه زمانی؟

نیک منش: از اول این هفته، شنبه سی‌ام آبان، آغاز شده است و ادامه دارد.

سوال: تا چه زمان؟

نیک منش: تا هفته دیگر ادامه خواهد داشت، بسیاری از عزیزان که در کسب و کار فضای مجازی خرید می‌کنند، متأسفانه از سایت‌هایی که واقعا نامعتبر است، خرید می‌کنند و گا‌ه، ما هم در رسیدگی به شکایت‌ها شرمنده این عزیزان هستیم.

سوال: در این سه روز بازرسی‌هایی که داشتید، به تخلف‌هایی برخورد کردید؟

نیک منش: اگر برخورد کرده باشند، بازرسان اتاق‌های اصناف شهرستان‌های ما هستند که پرونده تشکیل می‌دهند و پرونده را برای سازمان تعزیزات حکومتی می‌فرستند.

سوال: هنوز گزارشی ندارید؟

نیک منش: گزارشی در سامانه سیمبا هنوز ملاحظه نکرده‌ام. قطعا این را بدانید که اگر پرونده‌ای تشکیل شده باشد، ما یک سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف سراسر کشور داریم به نام سامانه سیمبا. در این سامانه، برگ گزارش بازرسی تنظیم می‌شود و به صورت وب سرویس و آنی هم به سازمان تعزیرات حکومتی برای صدور رأی نهایی ارسال خواهد شد.

سوال: مردم اگر تخلفی ببینند و شکایتی داشته باشند، باید به کجا اطلاع دهند؟

نیک منش: به سامانه ۱۲۴ و با تلفن گویای ۱۲۴ هم می‌توانند اعلام شکایت و نارضایتی خود را اعلام کنند.

خواهش من این است که حتما فاکتور خرید از آن فرد صنفی را مطالبه‌ کنند. اگر فرد صنفی، فاکتور صادر نکرده است، در شکایت خود قید کنند بر خلاف اینکه ما درخواست کردیم، فاکتوری صادر نشد و شکایت خود را اعمال کنند و آن پرداختی که داشته‌اند، همه را در آن سامانه بارگذاری کنند.

سوال: در سال‌های اخیر شاهد این بودیم که فروشگاه‌های بزرگی راه‌اندازی شدند و مدعی هستند که نمایندگی نشان‌های معتبر جهانی را دارند. یک اطمینانی ضرورت دارد برای خریدار ایجاد شود، بعضا مشاهده شده که این‌ها فقط نمایندگی دارند و کالا‌های آن‌ها تولید کشور‌های خارجی نیست و نمایندگی و نشان معتبر خارجی را ندارد. این را چطور مراقبت می‌کنید و نظارت و بازرسی چگونه است؟

نیک منش: اتاق اصناف ایران، یکی از اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور است. در تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا یک سری ضوابط اختصاصی برای برخی از کالا‌ها مشخص شده است. اگر مثال بزنم، پوشاک و کیف و کفش را، ضوابط اختصاصی مشمول کالای پوشاک و کیف و کفش تصویب شده و در حال اجرا است.

هرگونه کالا و پوشاک خارجی، ممنوع است و قاچاق محسوب می‌شود. از طرفی هم بعضا مشاهده می‌شود در رصد و پایشی که بازرسان ما انجام می‌دهند، تولید داخل است، اما از برند (نشان تجاری) خارجی استفاده می‌کنند. شما مطمئن باشید در کشور ما در حال حاضر در عرصه پوشاک یا کیف و کفش، هیچ برند (نشان تجاری) خارجی نمی‌تواند فعالیتی در کشور داشته باشد.

سوال: کسانی را که به عنوان نماینده هستند، تأکید نمی‌کنید؟

نیک منش: برای حمایت از تولید داخلی، فقط پوشاک تولید داخل مجوز عرضه دارند و حتی کسانی که گا‌ه مشاهده می‌شود، تولید داخلی دارد، اما بنا به درخواست مشتریان از برند‌ها (نشان‌های تجاری) خارجی استفاده می‌کند، به نوعی با این رفتار فریبنده با قیمت بالاتر و به عنوان یک جنس خارجی، کالا را به فروش می‌رساند، این هم مشمول تبصره ۴ ماده ۱۸ قرار می‌گیرد و عزیزان باید اطلاع داشته باشند، با ثبت همه محصول‌ها، حتی تولید داخلی که به عنوان برند (نشان تجاری) خارجی استفاده می‌شود، هم کالا ضبط می‌شود و هم تا ۵ برابر در سازمان تعزیرات حکومتی جریمه خواهد شد.