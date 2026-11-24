مادران شهدا با صبری وصف‌ناپذیر، شهادت فرزندانشان را تفسیر کردند؛ آنان از گذشته تا به امروز، ثابت‌قدم و استوار در راه اسلام مانده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س) در تقویم کشور به نام «روز مادران و همسران شهدا» نام‌گذاری شده است؛ روزی برای پاسداشت زنانی که جنس نورند و با صبری ستودنی، مسیر ایثار و ایستادگی را برای نسل‌ها هموار کردند.

این مادران، انتظار را معنا بخشیدند و با صبری وصف‌ناپذیر، شهادت فرزندانشان را تفسیر کردند؛ آنان از گذشته تا امروز، ثابت‌قدم و استوار مانده‌اند و هر لحظه، یاد فرزندان شهیدشان را زنده نگه می‌دارند.

آنچه امروز از این مادران به یادگار مانده، جاودانگی و عاقبت‌به‌خیری است که باعث می‌شود بار‌ها و بار‌ها خدا را شکر کنیم؛ مادرانی که با هر نفس، درد و رنج سال‌های دوری را به افتخار و ایستادگی تبدیل کرده‌اند.

این گزارش روایتی است از حضور مادران و همسران شهدا در زنجان؛ زنانی که پرچم ایثار را برافراشته نگه داشته‌اند و یاد و نامشان، چراغ راه نسل‌های آینده است.