به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار اباذر سالاری، معاون بسیج مساجد و محله‌های سازمان بسیج مستضعفین و محمد امین توکلی‌زاده، معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع بررسی طرح مسجدمحوری و حکمرانی محلی و حجت‌الاسلام والمسلمین علی نوری، دبیر قرارگاه ملی مسجد در گفتگوی تلفنی با این برنامه، به پرسش‌ها در این‌باره پاسخ گفتند. متن کامل گفتگو به این شرح است:

سوال: صبح امروز آقای رئیس جمهور در مراسم رونمایی از طرح مسجد محوری و حکمرانی محلی که با حضور وزرای کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فرمانده سپاه تهران و رئیس سازمان بسیج مستضعفین در یکی از مساجد منطقه ۱۵ تهران برگزار شد اظهار داشت باور و اعتقادشان این است که باید با تمام وجود برای توسعه و تقویت طرح مسجد محوری و حکمرانی محلی وقت بگذاریم. امشب می‌خواهیم راجع به این طرح صحبت کنیم که بنا است چه اتفاقی بیفتد و چه نهاد‌هایی درگیر این ماجرا هستند و نهایتاً منفعتش برای مردم چه خواهد بود، سردار خوش آمدید.

سردار سالاری: عرض سلام و ادب خدمت مردم عزیز ایران سربلند و تبریک هفته پرافتخار بسیج به محضر همه بسیجیان عزیز در ایران اسلامی و همچنین ایامی که متعلق است به بانوی گرانقدر اسلام حضرت‌ام البنین علیه السلام و گرامیداشت مادران عزیز شهدای گرانقدر و همسران شهدا.

سوال: من هم هفته بسیج را خدمت جنابعالی و همه همکاران و همرزمان شما در بسیج تبریک عرض می‌کنم، گرامی می‌داریم یاد و نام شهدای بسیج را، این طرح مسجد محوری و حکمرانی محلی را توضیح می‌فرمایید که چیست و بنا است چه اتفاقی بیفتد و سابقه و تاریخچه اش را بفرمایید.

سردار سالاری: امروز یک اتفاق ارزشمندی با مشارکت جمعی از مسئولین عزیز اتفاق افتاد در یکی از مساجد شهر تهران با حضور ریاست محترم جمهور و مسئولینی که در امر مسجد و محله به نوعی مسئولیت دارند شاید برای اولین بار در سطح نظام دارد شکل می‌گیرد انسجام مسئولین عزیز از رئیس جمهور محترم و وزرای عزیز تا مسئولین امر در امور مسجد، رئیس محترم شورای سیاست گذاری ائمه جمعه و ائمه جمعه سراسر کشور و بسیجیان عزیز و مسئولین محترم آحاد مردم که بانی اصلی این کار ارزشمند هستند این وحدت و انسجام و این اتفاق مبارکی که امروز به عنوان شروع کار ماموریت محل محوری با محوریت مسجد بود به حمدالله با حضور جمعی از این مسئولین شکل گرفت و قرار است انشاالله این کار با برکت در سطح کشور بتواند منشا خیر و برکات باشد. همانطور که مستحضر هستید طرح محله محوری گفتمانی بوده که سال‌ها در استان‌های مختلف شهر‌های مختلف به آن پرداختند و حقیر هم توفیق داشتم در مسئولیت‌های متعددی که در استان هرمزگان شهر بندرعباس توفیق خادمی مردمان ولایتمدار آن دیار را داشتیم این کار را از سال ۹۲ -۹۳ با محوریت چند تا از این مساجد و محلات شهر بندرعباس شروع کردیم و این به حمدالله تسری پیدا کرد.

سوال: خودتان بندری هستید؟

سردار سالاری: بله

سوال: پس این یک سابقه موفقی در بندرعباس و استان هرمزگان داشته است چه اتفاقی افتاد در استان هرمزگان؟

سردار سالاری: همیشه ما خلائی را حس می‌کردیم آن هم مشارکت دادن مردم برای رفع نیاز‌های خود مردم به حمدالله لطف الهی شامل حال شد در آن مقطعی که این کار را شروع کردیم در یک سطح چند تا از محلات بنا را بر این گذاشتیم که خود مردم را دخیل کنیم در امرشان و خودشان بیایند مشارکت کنند در مسائلی که مربوط به خود مردم است و لذا این کار ارزشمند با مرکزیت مسجد محله و جمعی از نخبگان اثرگذارانی که در آن محله می‌توانستند باری را از دوش مردم بلند کنند حالا از کسانی که به نوعی در کار مسائل اجتماعی بودند، مسائل فرهنگی بودند، از شخصیت‌های مختلف استاد دانشگاه، پزشک، مهندس تا سطوح پایین که حالا اگر بگوییم به عنوان یک جوشکار و به عنوان یک فنی، ورزشکار و هر کسی به نوعی اقدامی آنجا از دستش بر می‌آمد و می‌توانست کمک حال مردم محله خودش بشود در این طرح مشارکت داده شد و به حمدالله باعث شد که یک رونق خوبی در آن عرصه بگیرد.

سوال: یعنی شما اول اعلام کردید کسانی که خدمتی می‌توانند ارائه کنند بیایند به مسجد اعلام کنند یعنی می‌خواهم بدانم مصداقی‌اش چه اتفاقی می‌افتد.

سردار سالاری: عرض کردم یکی از توفیقات این بود که توانمندان محله را که به نوعی یک کاری را می‌توانند انجام بدهند در هر رشته و عرصه‌ای که نیاز است اینها را شناسایی می‌کردیم و متناسب با ظرفیت‌هایی که این عزیزان داشتند از آنها بهره‌مند می‌شدیم اگر کسی معلم بود می‌توانست در امر کلاس داری کمک کند و عزیزانی که نیازمند به کلاس‌های فوق العاده بودند در مسجد حضور پیدا می‌کرد آنجا خدمتی ارائه می‌کرد، اگر کسی پزشک بود آنجا می‌آمد طبابت می‌کرد و افراد را مداوا می‌کرد یا به تعبیری کسی فنی کار بود آنجا می‌آمد جمعی از نوجوانان محله و جوانان علاقه‌مند را می‌برد و آن کار فنی را به آنها آموزش می‌داد و به تعبیری این هنر را انتقال می‌داد تا عرصه‌های مختلف دیگر به نوعی این طرح قرار است انشالله به لطف الهی با این تجربه‌ای که از گذشته دارد با حمایت‌ی که الحمدلله برقرار است از رئیس جمهور محترم به عنوان رئیس شورای عالی این طرح و رئیس محترم سازمان بسیج حاج آقای طائب که واقعاً کمر همت را بستند برای این طرح ارزشمند و بزرگ و همه مسئولین امر، در امر به عنوان ارکان مسجد قرارگاه ملی مسجد همه آمدند پای کار که انشالله بتوانیم مسئولین را هم در کنار این کار بزرگ قرار بدهیم به تعبیری بنای اصلی طرح مردم هستند توانمندان خود محلات هستند با محوریت مسجد و قرار است مسئولین هم به این توان بیفزایند ما ظرفیت‌های زیادی در سطح محلات داریم سرا‌های محله، باشگاه‌ها، مدارس، ورزشگاه‌ها، سالن‌های متعدد اماکن دولتی از بهداشتی درمانی، خدماتی، اجتماعی و آموزشی که خیلی از اینها صبح تا ظهر بالاخره کار اداری در آنها اتفاق می‌افتد عصر‌ها این ظرفیت خالی است قرار شده ان‌شاالله این ظرفیت امکانات دولت و نهاد‌ها و مجموعه‌ها هم به این توان مردم بیفزاید و بتوانند با همدیگر اتحادی برقرار کنند و برای گره گشایی از کار مردم و رفع مسائل مردم انشالله تلاش کنند.

سوال: در هرمزگان که شما طرح را پیاده کردید، چقدر اثر داشت؟

سردار سالاری: آنچه که ما شاهدش بودیم واقعاً هر مسجدی این حرکت را شروع کرد برکات زیادی را ما داشتیم یعنی در واقع از یک روح خود اتکایی یک روح توانمندی با خود اهالی ایجاد شد تا اینکه بتوانند از ظرفیت‌های مختلفی اعم از ظرفیت‌های محل و ظرفیت‌های نهاد‌ها و مجموعه‌ها و دولت هم بتوانند استفاده کنند در واقع محلاتی که این طرح را شروع کردند توانستند با توجه به چشم اندازی که برای محله باید دنبال می‌کردند یعنی در واقع محله یکی از اقداماتش این بود که بتواند یک چشم انداز ۱۰ ساله‌ای را برای خودش طراحی کند و متناسب با این چشم انداز حرکت کند به سمت آن اهدافی که پیش بینی شده با استفاده از ظرفیت خود مردم، با استفاده از ظرفیت نخبگان محله برای رفع مسائل و نیازمندی‌های آن محل در واقع کار این مجموعه این بود مجموعه‌ای از نیرو‌های نخبه و زبده و دلسوز محل که کاری می‌توانستند برای محل خودشان انجام بدهند شورایی را تشکیل می‌دادند که این شورا احصاء نظام مسائل می‌کرد از آن محل مسائل محله‌اش را در می‌آورد هر مسئله‌ای که بود بر اساس یک اولویت بندی‌هایی که شکل می‌گرفت.

سوال: آنها چطور این مسائل محله را شناسایی می‌کردند؟

سردار سالاری: بالاخره بر اساس نظرسنجی‌هایی که می‌شد بر اساس کار علمی که انجام می‌شد یا نظرات مردم را اخذ می‌کردند بعضی از مسائل مشخص بود مثلاً این محل مشکلات درمانی دارد، مشکلات آموزشی دارد، مسائل فرهنگی دارد هر موضوعی که احصا می‌شد آن تیم نخبگانی محل متناسب با اینها طرحی را تهیه می‌کردند و یک چشم اندازی را می‌دیدند که بتوانند ظرف آن مدت چشم اندازشان به آن اهداف برسند و به حمدالله این اتفاقات بزرگ رقم خورد.

سوال: یعنی الان ما در استان هرمزگان محله‌ای نداریم که الان مسئله‌ای داشته باشد؟

سردار سالاری: بله اینکه بگوییم مسئله نداشته باشد.

سوال: مسئله جدی مثلاً در حوزه درمان، محلات هرمزگان الان مسئله‌ای ندارند؟

سردار سالاری: اینکه بگوییم مسئله‌ای ندارند نه ولی در هر صورت این حرکتی که شکل گرفت منتج به این شد که خود مردم بیایند در این امر ارزشمند مشارکت داشته باشند به نوعی حس نکنند که همه کار‌ها را باید دولت انجام بدهد، ظرفیت‌های بالاخره دولت محدود است، ظرفیت‌های نهاد‌ها محدود هستند، اما اگر این ظرفیت‌های مردمی قطره قطره در کنار هم قرار بگیرند اتفاقات بزرگی را رقم می‌زند به حمدالله این طرح باعث شد که در سطح سازمان بسیج مدتی در استان‌های دیگر هم اجرا بشود و امروز که ما شاهد بنای ارزشمند این کار بودیم یعنی آغاز به کار حکمرانی محلی و محله محوری با حضور ریاست محترم جمهور و ریاست محترم سازمان و جمعی از مسئولان بودیم، قرار بر این شده است که ان‌شالله در سراسر کشور این حرکت بزرگ شکل بگیرد و مردم در مساجد محله خودشان در محله خودشان با استفاده از توانمندان عزیزی که دارند نخبگان محلی که دارند شورایی را تحت عنوان شورای پیشرفت و تعالی محلی شکل بدهند و این شورا بتواند انشاالله بعد از شناسایی توانمندان آن محل و احصا نظام مسائل آن محل پیگیری بکند برای رفع این نیازمندی‌هایی که مردم دارند حالا این نیازمندی‌ها در عرصه‌های مختلف از عرصه مسایل اجتماعی، مسائل فرهنگی، مسائل درمانی، مسایل ورزشی و به تعبیری مردم خودشان پای کار بیایند برای رفع مسائل خودشان و دولت هم انشالله در اینجا کمک حال باشد.

سوال: آقای توکلی‌زاده، معاون محترم امور اجتماعی و فرهنگ شهری تهران هم به برنامه ما آمدند، سلام بر شما، در ترافیک گیر کرده بودید؟ ما درباره طرح مسجد محوری و حکمرانی محلی که امروز با حضور رئیس جمهور افتتاح شد، صحبت می‌کنیم. شهرداری تهران حالا در خود شهر تهران بنا است که چه مشارکتی در این طرح داشته باشد؟

توکلی زاده: اول هفته بسیج را عرض تبریک دارم خدمت ملت ایران و وظیفه دارم عرض تسلیت داشته باشم درگذشت استاد ارجمند آقای گلشنی و آقای امیرخانی عزیز را از دست دادیم خدمت همه اصحاب هنر و رسانه تسلیت عرض می‌کنم.

این تجربه اول جمهوری اسلامی نیست در حوزه مردم سازی ما چند نسل مردم سازی را در کشورمان تجربه کردیم.

از خودش انقلاب اسلامی که برخاسته هیئت‌های موتلفه اسلامی و هیئت‌های مذهبی، نهاد روحانیت و حوزه که در خود انقلاب نقش داشتند، احزاب و تشکل‌ها و نسل بعدی جهاد سازندگی، کمیته امداد و خود بسیج مستضعفین و نسل‌های بعدی گروه‌های جهادی و معاکب اربعینی، اینژیو‌ها و ثمن‌ها و خیریه‌ها و همه این‌ها نسل‌های گذشته حوزه مردمی سازی هستند.

الان دارد به یک به روزرسانی می‌شود و ما با همتی که آقای رئیس جمهور به خرج دادند و دستور امام مجاهد شهیدمان صادر شده بود و قرارگاه مسجد شکل گرفته بود شاهد این بودیم که همت خوبی در سطح محلات با محوریت مسجد شکل گرفت.

این تجربه در تهران سابقه خوبی دارد و ما از شورایاری‌ها که شورایاری‌های محلات بودند و از گذشته یک سرمایه خوب را داریم و امروز هیئت امنای محلات را هم راه اندازی شده، طرح‌های خوبی هم در این ۵ سال در مدیریت شهری به اجرا رسیده که منجر به تشکیل یک قرارگاه منظمی به نام قرارگاه مردمی ایران پیروز شد.

این قرارگاه در دفاع مقدس دوم شکل گرفت که آقای رئیس جمهور وقت گذاشتند و جلساتی را برای آن برنامه گذاشتند، چند وزیر را برای آن مامور کردند که بالای سر این کار قرار گیرند و در اوج آن جنگ و خطراتی ترور در دفتر آقای بختیاری کمیته امداد در همان اوج جنگ جلسات را شکل می‌دادند که ما بتوانیم از ظرفیت محلات و ظرفیت‌های مردمی در جنگ استفاده کنیم.

قرارگاه مردمی ایران پیروز الان ۲۱ قرارگاه دارد در سطح مناطق تهران شکل گرفته تا سطح نواحی شهرداری‌های ۲۲ گانه جلو رفته و سطح محلی هم شکل گرفته و منجر به تشکیل خانه‌های تخصصی خدمت به مردم شده است.

اوج این کار را ما در جنگ در حوزه بازسازی تجربه کردیم، گروه‌های جهادی بسیاری در شاخه‌های مختلف تخصصی، فقط حوزه بازسازی تعویض درو پنجره که کار بزرگی بود یا جمع آوری آوار و جابه جایی اسباب و اثاثیه‌ها و یا نقل و انتقال عزیزان و شهروندان به هتل‌ها نبود، یک دایره وسیعی از پزشکی، روانپزشکی همه این‌ها مردمی در این قرارگاه مردمی ایران پیروز شکل داد که این الگو قابل ارائه و توسعه است که قابل توجه آقای پزشکیان قرار گرفته و ما خدمت دفترشان گزارش‌هایی را ارائه دادند و خودشان هم در سطح تهران دو نمونه مسجدی که محوریت داشتند از نزدیک دیدند و آشنا شدند بانوع خدماتی که شکل گرفته است.

الان یک فرصت مغتنمی پدید آمده، دولت پای کار آمده، سازمان بسیج مستضعفین از گذشته سابقه طولانی در حوزه مردمی سازی دارد، شاید معظم‌ترین تجربه ما در سازمان بسیج متمرکزست.

در مجموعه شهرداری تهران دراین ۵ سال این تجربه شده است و همه این‌ها را کنار هم قرار می‌دهیم که نسل چهارم این کار را در جمهوری اسلامی رقم بزنیم و خدمت گسترده تری به مردم ارائه دهیم.

سوال: تعامل شما با بسیج و بسیج با دولت و تقسیم کار و وظایف به چه صورتی خواهد بود؟

توکلی زاده: این شورای سیاست گذاری که شکل گرفت با ریاست رئیس جمهور و دبیرخانه اش در سازمان بسیج قرار گرفت و سازمان بسیج بازوی اجرایی این شورای سیاستگذاری است و قرارگاه مسجد که از گذشته متولی بود و جمع نهاد‌های مختلفی که توان محلی دارند.

هر آن چه چیزی که در محله پایگاه و نیرو دارد و سازماندهی مردمی دارد در این قرارگاه‌های جمع می‌کنیم کنار هم، قرار نیست با هم ادغام شوند یا سازمان و نهادی در دیگری ادغام شود، مسائل را شناسایی می‌کنیم و تقسیم کاری بین خودمان می‌کنیم و برای حل آن مسئله از همه توان مردمی خودمان را می‌خواهیم بهره بگیریم.

سوال: در نهایت آقای سالاری، انتظارتان از اجرای این طرح چیست، یعنی چه اتفاقی بیافتد راضی خواهید بود که طرح موفق بوده است؟

سردار سالاری: آن چه که مطلوب ماست که مردم که الحمدالله همیشه پیشتاز بودند پای نظام و پای انقلاب شان بودند و هستند، این‌ها مشارکت داده شوند در امور مربوط به خودشان و به نوعی این حمکرانی محلی در سطح محلات کشور شکل بگیرد.

اگر این احساس تکلیف برای تک تک ایرانی‌های عزیز ما در سراسر کشور شکل بگیرد که خودشان در مسائل خودشان و در موضوعات مربوط به خودشان مشارکت دارند، این بزرگ‌ترین دستاورد است. مضاف بر این که با این اتفاق مبارک می‌تواند گره گشایی بکنند ازاین مسائل مربوط به خودشان. به تعبیری اگر ما بایستیم که فقط دولت بیاید در یک منطقه‌ای کار مثلا مسائل مربوط به یک روستایی و یک نقطه دورافتاده‌ای را حل بکند قطعا امکانات و تجهیزات دولت و نهاد‌های دولتی، این امکان پذیر نیست.

اگر خود مردم بیایند پای کار و الحمدالله بسیج با توجه به گستردگی که در سطح کشور دارد و این تجربه موفق خدمتگذاری در بین مردم در سراسر کشور را دارد و این را تجربه کرده است، در امر آبرسانی به روستاها، در امر کار‌های جهادی به روستاها، در امر بازسازی مناطق، هر جایی که خود بسیج آمده و مردم را مشارکت داده است، هم سطح اجرای پروژه‌ها، منابعی که می‌بایست اختصاص پیدا کند به حداقل رسیده، هم سرعت کار بیشتر شده و هم رضایت مندی مردم بالاتر رفته است.

به تعبیری ما در این طرح بتوانیم توان توانمندان را در آن محله با نیاز نیازمندان گره بزنیم و به تعبیری این‌ها را توانمند کنیم، آن کسی که در یک سطح پایینی از جامعه زندگی می‌کند و نیاز به یک حمایتی دارد، وقتی خود اهالی محله می‌شناسند و با او مواجه هستند، دست به دست هم می‌دهند، یاری کنند و او را توانمند کنند با مشارکت دولت، ما می‌توانیم اقدام‌های بزرگتری رقم بزنیم.

به تعبیری با لطف الهی و با مجاهداتی که از مردم و بسیجیان و مسئولین عزیز سراغ داریم این طرح می‌تواند با شناسایی مسائل هر منطقه و محله و با همکاری خود نخبگان محله، این را به پیش ببرند و ما شاهد باشیم که ان‌شاءالله در مدت زمان محدودی بخش عمده‌ای از این مسائل محلات توسط خودشان و با حمایت مسئولین امر ان شاءالله مرتفع شود و آن نگاه رهبر معظم انقلاب محقق شود که هر ایرانی یک بسیجی است و هر بسیجی هم جانفدای این ملت است که بتواند هر کسی در آن منطقه خودش که است و در محیط و محله خودش احساس تکلیف بکند برای برادر و همسایه و هم محله‌ای و همشهری خودش و یک نقشی را برای رفع مسائل آن برادرش یا آن منطقه خودش و محیط خودش بردارد.

سوال: در حوزه معیشت که جزو دغدغه‌های مردم و موضوعات اقتصادی آیا این طرح به معیشت و اقتصاد مردم کمک کند، به ویژه در تهران؟

توکلی زاده: بسته تورم صفر برای عموم جامعه اجرا کردیم و این ۱۲ قلمی که در مجموعه شهرداری سعی شد که قیمت شان ثابت نگهداری شود که الان در حال اجراست برای همه شهروندان در حال اجرا است، اما برای قشرهای آسیب‌پذیر و قشرهایی که نیاز‌های بیشتری دارند، بسته‌های مجزایی را هم تدارک دیدیم که در سطح محله‌ها در حال اقدام است.

ما هر مسجدی را که ۵۰ محروم را شناسایی کرده، خودش را تحت پوشش قرار داده و به این شکل است که مشارکتی است کاملا، ما در تامین جهیزیه برای زوج‌هایی که می‌خواهند ازدواج کنند، برای اقشاری مثل سالمندانی که کسی را ندارند و برای افراد دارای معلولیت، برای افرادی که شغل شان را از دست دادند، برای این اقشار بسته‌های خاص در هر محله تعریف کردیم.

به این شکل است که با مشارکت خود خیرین محل ابتدا یعنی ما بنای مان بر این نیست که با دخالت مدیریت شهری توان‌های مردمی را تضعیف کنیم، اول خود توان مردم، همین شناسایی که سردار سالاری فرمودند، اول خیرین شناسایی می‌شوند، مجمع خیرین محله شکل گرفته در همه محلات و مناطق مجمع خیرین داریم که این‌ها کمک می‌کنند برای این مساواتی که باید شکل بگیرد، ما هم در کنارشان قرار می‌گیریم.

اگر بسته‌ای برای عموم جامعه در نظر گرفتیم، بسته‌هایی را هم اختصاصا برای اقشار آسیب پذیر در نظر گرفتیم که تا حالا چند دوره را تقدیم این عزیزان شده است.

سوال: پیش از اینکه این طرح اجرایی شود، کاری کردید؟

توکلی زاده: تجربه این کار در تهران یک قدمت پنج ساله دارد، ما ۵ سال است که این کار را شروع کردیم و در حال تکمیلش هستیم و ما از طریق مساجد چند نوبت شناسایی خود امام جماعت مسجد، محرومین محل شناسایی شدند و خدمت شان بسته‌هایی تقدیم شده است، از طریق سازمان خدمات اجتماعی، در مورد حوزه جهیزیه وارد عمل شدیم، آن هم باز هرچقدر که خیرین بیارند، ما هم کنار آن‌ها قرار می‌گیریم، آن جور نیست که مداخله کنیم و خدای نکرده ضربه به حرکت‌های خودجوش مردمی بزنیم، اول توسعه آن هاست و اول حمایت از گروه‌های مردمی است و ما برای تکمیل بسته‌هایی را تقدیم خواهیم کرد و ادامه خواهیم داد.

سوال: الان در بحث محله محوری مشخص است در مناطق مختلف شهرداری عمده مشکلات محلات چیست و این‌ها احصا شده و تازه در قالب طرح باید این‌ها شناسایی شود تا راهکار‌های رفع آن اندیشیده شود؟

توکلی زاده: الان یک موضوع فراگیر و ملی ناترازی هاست، در حوزه انرژی یکی از موضوعات اصلی ما در محلات کمک به دولت در حوزه صرفه جویی است. تا مردم پای این کار نیایند، این اقدام صورت نمی‌گیرد، الحمدالله مردم استقبال خوبی کردند از دعوت دولت، این دو درجه کمتر با کمک رسانه ملی و همت دستگاه‌های فرهنگی یک پوشش خوب رسانه‌ای و فرهنگی داده شد و آثارش را هم می‌بینیم، همین امروز رئیس جمهور ذکر خیر کردند از این صرفه جویی که الان انجام شده و با مردم جلو رفته، خوب توقع بیشترست و انتظار ونیاز بیشترست، همین را توسعه می‌دهیم.

اصلا در صرفه جویی آب بحث نصب کاهنده‌ها را داریم در منازل، گروه‌های جهادی اعلام آمادگی کردند، با دولت گفت‌و‌گو کردیم که کاهنده‌ها را با قیمت مناسب تهیه کنیم و در اختیار این گروه‌های جهادی و مردمی و در محلات در کنار مردم قرارگیرند و این کاهنده‌ها در منازل نصب شود و در حوزه آب صرفه جویی جدی داشته باشیم.

در بحث برق پنل‌های خورشیدی و صرفه جویی‌هایی که در حوزه انرژی پاک اتفاق بیافتد، ناترازی‌های یکی از دستورات اصلی محلات است که مورد توقع رئیس جمهور هم بوده و در دستور کار قرار گرفته است.

سوال: فکر می‌کنید، مهم‌ترین چالش شما در اجرای این طرح چیست که به صورت سراسری در کل کشور اجرا شود؟

سردار سالاری: صددرصد وقتی یک طرح می‌خواهد در سطح کشور اجرا شود یک سری موانعی داشته باشد که البته الحمدالله یک اتفاق بسیار ارزشمندی امروز به میمنت هفته با برکت بسیج رقم خورد این هم اجتماع جمعی که قرارست این کار را شکل دهند.

یعنی امروز این نشست با حضور مسئولان دولتی از رئیس جمهور، استانداران، فرمانداران، بخشداران تا سطوح پایین بود، از آن طرف رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه حاج آقای علی اکبری و همه ائمه جمعه سراسر کشور، حضور داشتند، ائمه جماعات مساجد و مجری طرح و آن شورای محله‌ای حضور داشتند به صورت وبیناری، از این طرف هم مجموعه دستگاه‌ها و نهاد‌هایی که عضو این شورا هستند و مجموعه بسیج که قرارست خادمی بکند و این کار را در سطوح مختلف به نظر می‌آید این وحدت و انسجامی که در مسئولان نظام شکل گرفته، ان‌شاءالله تسری پیدا کند تا سطوح پایین و به نظر می‌آید آن موانعی که ما حس می‌کردیم، این موانع مرتفع شود و بتوانیم با قوت بیشتری این کار بزرگ را رقم بزنیم.

سوال: آقای سالاری اشاره کردند که در همه رشته‌ها و بخش‌های مختلفی، در ابتدا تعریف شان این گونه بود که هر کسی توانمندی دارد آن جا مورد شناسایی قرار می‌گیرد و اگر کسی متقاضی آن خدمات باشد او هم مراجعه می‌کند و خدمات مناسب را دریافت می‌کند، این طرح خیلی می‌تواند گسترده و منظم باشد، در فضای شهر تهران خیلی تبلیغی روی این طرح اتفاق نیافتاده، هنوز شروع نکردید؟ این تحت عنوان مسجد محوری و محله محوری که امروز با حضور رئیس جمهور افتتاح شده، نقطه آغازش به نظر می‌رسد آن چیزی که آن سابقه را اشاره کردید درست، این چیزی را که تحت این عنوان شروع می‌شود، عرض می‌کنم؟

توکلی زاده: این کار جدیدی که دارد شکل می‌گیرد در سطح ملی با همت رئیس جمهور تجمیع این توان‌های گذشته است با ماموریت‌های جدید. برای حل مسائل جدید، و الا این سازمان‌ها و نهاد‌ها که از قبل فعالیت خودشان را داشتند و فعالیت‌های خوبی، شما موضوع قطره فلج اطفال هیچ وقت از حافظه تاریخی کشورما پاک نمی‌شود، این به همت بسیج مستضعفین ریشه کنی فلج اطفال درکشور ما واقع شد، از این دست کار‌ها از جهاد سازندگی، کمیته امداد، همه فعالیت‌های گذشته است و استمرار هم دارد و الان هم در محلات همچنان ادامه دارد.

اینکه ما امروز یک سری ناترازی‌ها و مسائل جدید داریم، مثل آسیب‌های اجتماعی، روز اولی که ما وارد مجموعه مدیریت شهری شدیم در شهر تهران، یکی از مهم‌ترین موضوعات تهران موضوع معتادان متجاهر و کودکان کار و متکدیان که در سطح شهر دیده می‌شد و بدون همت مردم امکان حلش نبود و باید مجموعه‌های خیرین، فعالین اجتماعی و گروه‌های اجتماعی پای کار می‌آمدند که این کار حل شود، امروز شاهدید که حدود ۱۸ دستگاه کنار هم قرار گرفتند، قرارگاه آسیب‌های اجتماعی شهر تهران را شکل دادند.

گروه‌های مردمی به آن‌ها پیوستند، توانستند دانه به دانه این گره‌ها باز کنند و این گره‌ها را کاهش دهند، نمی‌گویم نیست، الان ولی بسیار کاهش پیدا کرده و شما به مناطق قرمز تهران مثل هرندی که می‌روید نگاه می‌کنید، یا مثل خاک سفید می‌روید نگاه می‌کنید، یا خلازیر یا دره فرحزاد نگاه می‌کنید دیگر با آن بحران روبرو نیستید.

همین دره فرحزاد قریب به هزار معتاد متجاهر در آن زیست می‌کرد و این‌ها هم انسان‌هایی بودند شریف بودند و باید با کرامت با آن‌ها برخورد می‌شد و دوره‌هایی برای آن‌ها پیش بینی شد و سعی کردیم به خانواده و اجتماع آن‌ها را برگردانیم و آن دره تبدیل به یک منطقه طبیعت گردی برای مردم تهران شده است، این فعالیت‌هایی است که ازگذشته شروع شده و تبدیل به الگو‌های قابل توسعه‌ای شده که در سطح ملی آن‌ها می‌شود اجرا کرد.

الان دستور آقای رئیس جمهور و همتی که حاج آقای طائب به خرج دادند و حاج آقای علی اکبری کنار هم قرار دادن این توان هاست و این لیست مسائل امروز ما، مثل موضوع ناترازی انرژی الان در دستور کار این کار، این اجتماع مردمی قرار می‌دهیم، در سطح کشور همه باهم برویم پای این کار که بتوانیم حل کنیم.

یا موضوع معیشت که به درستی اشاره کردید کمک‌های زیادی از طریق دستگاه‌های مختلف صورت می‌گیرد، ازطریق خیرین صورت می‌گیرد، از طریق معتمدین محلات صورت می‌گیرد، اگر این بانک اطلاعات کامل شود، دسته بندی شود، اولویت بندی شود، حتما این توان را بهتر می‌شود از آن استفاده کرد و این کار تحت فرمان آقای رئیس جمهور که الان شروع کردند کار را به صورت ملی صورت خواهد گرفت.

سوال: با این تجربه‌ای که دارید مهم‌ترین چالش‌هایی که ممکن است با آن روبرو شوید، چیست؟

توکلی زاده: در حوزه مردم خودشان نشان دادند که اگر یک جایی کم کاری شود از طرف مسئولان است، الان ۲۶۸ شب حضور میدانی مردم را تجربه می‌کنیم، هیچ دستگاه فرهنگی و هیچ دستگاه اجتماعی نمی‌تواند بگوید من می‌توانم همچین کاری را ۲۶۸ شب ادامه دهم.

یا همین اتفاقاتی که در حوزه نبرد می‌افتد، یعنی ما در این جنگی که تجربه می‌کنیم، اخیرا هرمزگان بودم و خدمت عزیزان نیروی دریایی بودیم، بسیاری از این پیروزی‌هایی که دارد به دست می‌آید کار صیادان بسیجی است که از شیعه و سنی کنار هم قرار گرفتند وسخت‌تر از این جنگ و نبرد نداریم و همه این مسائل قابل حل است و مردم کنار هم قرار بگیرند و دستگاه‌ها راه را باز کنند و تسهیل کنند، ان شاءالله همه مشکلات را می‌شود با همت مردم کاهش داد و حل کرد.

سوال: الان برداشتم این است که به تعریف آقای توکلی زاده یک سری موضوعات مشخص و کلانی که در کشور حوزه‌های ماموریتی این طرح تعریف شده، بحث حل ناترازی‌ها، بحث معیشت مردم، موضوعات مختلفی که صحبت می‌شود، اما از تعریف شما برداشتم این است که نه اگر من در این محله خدمات فنی‌ام برای منزلم نیاز دارم، می‌توانم مراجعه کنم و بگیرم، آیا این‌ها با هم قابل جمع است یا من برداشتم غلط است، آن چه آقای توکلی زاده می‌گویند بیشتر اتفاق می‌افتد یا مجموعه‌ای است از آن چه ایشان گفتند و شما در عمل اشاره کردید؟

سردار سالاری: یک اشاره‌ای کنیم به این اتفاق مبارک و الحمدالله با تدبیر رئیس سازمان بسیج حاج آقای طائب، یک نرم افزار ارزشمندی تهیه می‌شود به عنوان هم محله‌ای که به نوعی بخش اول آن تقریبا آماده شده، این نرم افزار در قالب هوش مصنوعی قرار است در همه محله‌ها نقشه آن محله طراحی شود. هر کسی که وارد این محله می‌شود یا اهالی آن محله است با ورود به این نرم‌افزار می‌تواند توانمندی‌های خودش را ارائه بدهد و به تعبیری اگر نیازی هم دارد در این نرم‌افزار می‌تواند جست‌و‌جو کند یعنی همه ظرفیت‌های محله در این هوش مصنوعی طراحی شده و دسته‌بندی شده است، ما بیش از ۴۰۰ شغل را در این هوش مصنوعی طراحی کردیم حالا از یک کسی که پزشک است، مهندس است، بنا است، جوشکار است تا کسی که کار هنری می‌کند کار تولیدی می‌کند همه این‌ها در این هوش مصنوعی طراحی شده و با تکمیل این اقدام می‌تواند هر کس وارد این محله بشود اگر نیاز به یک موضوعی دارد با مراجعه به این نرم‌افزار نیاز خودش را مرتفع کند.

سوال: فارغ از اینکه نیاز مالی دارد یا ندارد یعنی ممکن است من آدم مستغنی هم باشم به لحاظ مالی ولی می‌گویم مثلاً در مسجد اگر این خدمات را دارد رایگان به من ارائه می‌دهد چرا بروم بابتش پول بدهم می‌آیم مسجد دریافت می‌کنم آیا به این شکل است؟

سردار سالاری: بله ظرفیتی ایجاد شده است این ظرفیت یک پلی می‌زند بین آن توانمندانی که هستند و آن کسی که نیاز به آن موضوع دارد شاید کسی است نیاز به خرید یک محصولی دارد ما در محلات مختلف یک سری محصولاتی را هر محله یا افراد آنجا تولید می‌کنند از البسه گرفته تا مواد غذایی و موضوعات دیگر اینها شاید محلی برای عرضه خودشان نداشته باشند ولی با مراجعه به این نرم‌افزار و ارائه در آن می‌توانند این محصولات را عرضه کنند و کمکی به معیشت آنها است یا عزیزانی هستند استاد دانشگاه است، پزشک است کسی است می‌گوید من در طول روز، در طول هفته، در طول ماه می‌توانم یک ساعت، ۵ ساعت وقتم را برای مردم محله خودم بگذارم یا کسی شاید اینجا هم نباشد خارج از آن محیط و منطقه باشد به روش‌هایی بتواند به اینجا مشاوره بدهد به تعبیری این طرح بنا را بر این دارد هر کسی در آن محل است عرض کردم ما بیش از ۴۰۰ شغل را در این نرم‌افزار تهیه کردیم که تکمیل می‌شود توسط عزیزان دل بسیجیان عزیز و همکاری ائمه جماعت مسجاد که هر کسی نیازی دارد بتواند نیاز خودش را در آن محل پیدا بکند و آنجا مسئله‌اش را حل بکند حتی اگر نیازی داشت این محله نتوانست اگر محله دیگری آن توان را دارد آن محل به کمک این می‌آید.

سوال: یک چالشی ببینید یک موقع مثلاً کسب و کار کسانی که در آن محل دارند همان خدمت را منتها با یک دریافت هزینه انجام می‌دهند آن را متاثر نمی‌کند؟ فرض کنید یک خدمتی را من الان نیاز دارم که در همان محل کسی جزو کسب و کارش است و بابت آن دارد امرار معاش می‌کند من می‌بینم مسجد مثلاً دارد رایگان به من می‌دهد همسایه من دو تا کوچه آن طرف‌تر دارد خدمت را رایگان به من ارائه می‌دهد، شما هم تسهیل کردید که ما به هم برسیم و رایگان دریافت کنیم دیگر مراجعه نمی‌کنم به آن کسب و کاری که در آن محل دارد از همین مسیر امرار معاش می‌کند، کسب و کار از این ماجرا متاثر نمی‌شود؟

سردار سالاری: اتفاقا برعکس است تجربیات این توفیقاتی که در جا‌های مختلف داشتیم حتی در یکی از شهر‌های تهران توفیقی بود به اتفاق آقای رئیس جمهور بازدیدی را داشتیم و جمعی از فرماندهان عزیز آنجا محله‌ای در یکی از مناطق جنوب تهران که جوشکار محله‌اش را معرفی کرده بودند در قالب همین گروه‌هایی که دارند و کسی شناخت نداشت یعنی بنده اگر می‌خواستم یک کار جوشکاری را در محله خودم انجام بدهم باید می‌رفتم کلی می‌چرخیدم تا کسی را پیدا می‌کردم وقتی اهالی محل متوجه شدند که اینجا یک جوشکار نزدیک خودشان است کار این برادر عزیز و این جوشکار فداکار ما چند برابر شد و ایشان خودشان اعلام آمادگی کردند که اگر نیازمندی هست من آمادگی دارم در کنار اینکه کاری انجام می‌دهم شاید با یک تخفیف ویژه‌تر می‌توانم کار‌های عام المنفعه هم برای نیازمندان انجام بدهم به تعبیری قرار نیست همه خدمات ما خدمات مجانی باشد نه یک موقع است انسانی است نیاز به یک کلاس خصوصی تدریس مثلاً درسی را دارد می‌تواند با استفاده از معلمان محل این کار را انجام بدهد دیگر نچرخد از منطقه دیگر پیدا کند.

سوال: بزرگترین حسن آن، این است که حداقل می‌فهمیم در همسایگی ما چه کسانی با چه امکانات و ظرفیتی زندگی می‌کنند در این زندگی آپارتمان نشینی؟

سردار سالاری: مضافا اینکه خود این پیوند زدن این نیازمندی‌ها و درخواست‌ها هم به ما کمک می‌کند که ما این نیاز‌های محلات را بهتر تشخیص بدهیم و این‌ها را ان‌شالله در شورای پشتیبانی شهرستان‌ها که با حضور فرمانداران است با شورای پشتیبانی استان‌ها که با حضور استانداران و مدیران کل از شورای عالی که با حضور ریاست محترم جمهور است این‌ها پیگیری و پشتیبانی بشود بعضی از مسائل دیگر است که مردم نمی‌توانند آن مسئله را حل کنند در محل از این ۱۰ مسئله‌ای که شناسایی شده یک بخشی را مردم خودشان می‌توانند حل کنند. بخشی نیاز است که دولت بیاید نهاد‌های دیگر پای کار بیایند و این نکته را هم عرض کنم بحمدالله با این اتفاق مبارک شورای راهبری استان و شهرستان‌ها هم شکل گرفته که با محوریت ائمه جمعه هستند در واقع بخش عمده‌ای از این مساجد با راهبری ائمه جمعه و جماعات ما دارد شکل می‌گیرد که همین مسئله که آقای توکلی‌زاده اشاره کردند مسئله صرفه جویی انرژی و خدمت آقای دکتر پزشکیان عرض کردم ما ۸۰ هزار مسجد داریم اگر هر مسجد ما حداقل یک لامپ مسجد را کمتر استفاده کند به اندازه یک نیروگاه ما می‌توانیم به دولت کمک کنیم یا پایگاه‌های بسیج ما یا محلات الحمدلله این کار باز با مشارکت بسیج و تدبیر رئیس محترم سازمان حاج آقای طائب دارد شکل می‌گیرد، ۱۶۵ هزار بسیجی برای این کار سازماندهی شدند که در امر صرفه جویی انرژی اطلاع رسانی و کمک کنند.

سوال: حجت‌الاسلام والمسلمین علی نوری، دبیر محترم قرارگاه ملی مسجد روی خط ارتباطی هستند، سلام بر شما، شما توضیح اضافه‌تری که بیشتر این طرح را معرفی کند و جزئیات بیشتری را مطرح کند و البته نقشی که قرارگاه و مرکز شما در این طرح خواهد داشت. اگر بیشتر بفرمایید، ممنون می‌شوم.

حجت‌الاسلام والمسلمین نوری: مسجد به تعبیر قائد شهید پایگاه همه کار‌های خوب است و در تاریخ انقلاب اسلامی آثار، ثمرات و برکات مسجد فراوان دیده شده اینکه مسجد نقش آفرینی‌های موثری را در امر آموزش، در امر تربیت، در امر امنیت، حفاظت و همچنین مواسات اجتماعی رقم می‌زند خاطرم است مثلاً در زلزله کرمانشاه در همین تهران یک وقتی بحث این شد که هر مسجدی یک کانکسی را بخواهد تدارک کند عدد بسیار بالایی مساجد تهران مثلاً در این زمینه پیشگام شدند یعنی توانستند اقدام کنند یا در محور‌های مختلف دیگر طرح محله محوری که الان مطرح می‌شود یک بخش الان برقرار است این اتفاق در سراسر کشور به همت همین دست‌اندرکاران ائمه جماعات، پایگاه‌های بسیج، جهادگران و فعالان محله ما الان دارند این اقدام را صورت می‌دهند در قالب مرکز نیکوکاری مساجد، صندوق‌های قرض الحسنه‌ای که اخیراً در همین خود تهران مواسات ۳۱۳ هزاری که رقم خورد یعنی از ترکیب کار مسجد، محله، مدرسه، ائمه جماعات، بسیج، معلمان یک کار بسیار درخور و شایسته‌ای را توانستند رقم بزنند و نقش آفرینی ویژه‌ای را داشته باشند اولاً در طرح محله محوری این نوع اقدامات باید پیوسته بشود و مستمر شود و متصل به میادین و مصادیق خودش بشود اشکالی که الان ما داریم در مسئله شناسی و مصداق‌یابی دچار اختلال هستیم به عنوان مثال ما مسئله فقر را در هر یک از شهر‌های کشور تعریف از فقر چیست اولا و ثانیا مصداق فقیر الان چه کسی است، ما دستگاه‌ها و نهاد‌های متولی ملی را داریم که ماموریت در این حوزه را دارند لیکن اینها به جهت آن نقش‌های ستادی که پیدا کردند عمدتاً در شناخت مسئله‌ها و پیدا کردن مصادیقشان موفق و کامیاب نمی‌شوند، مسجد به جهت زیست و بافت مردمی و محلی به راحتی می‌تواند مسئله را شناسایی کند از آسیب اجتماعی، از فقر، از اشتغال، از صرفه‌جویی و حل مسئله را هم به عهده بگیرد این مردم ما با همین مساجد گام‌های بلندی را در پیروزی انقلاب اسلامی، پیشبرد جنگ و تا همین امروز این اجتماعات یکی از برکات و ثمرات جنس اقدام محلی و مسجدی ما است. آن‌چه که الان نیاز داریم، اولا تقویت و استمرار وضع موجود در نقش آفرینی محله‌ای مساجدمان است. دومین نکته با عنوان حکمرانی محله‌ای مطرح می‌شود این است، ما چه در حوزه تقنین و چه در حوزه سازوکار‌های اقدام و اجرای دستگاهی نه این که الان یک دیوان سالاری فردی را تدارک کردیم، مردم به فراخور زمان آرام آرام عقب رفتند، گفتند خیلی خوب این ادارات و سازمان‌های گویا می‌خواهند مشکل و مسائل را حل کنند.

الان به نقطه‌ای رسیدیم که نقش و سهم مردم و کارگشایی مردم در حل مسائل با پایگاه‌های دینی و اجتماعی خیلی موثر و ویژه است.

سوال: جمع بندی مطالب را شما می‌فرمایید؟

حجت‌الاسلام والمسلمین نوری: ما امروز با آغاز هفته بسیج که تبریک عرض می‌کنم به همه بسیجیان عزیزمان، این رویکرد جدید در دو حوزه باید بتواند حرکت بکند، یعنی ما بتوانیم دسترسی‌ها و امکان ویژه را برای نقش آفرینی‌های مسجدی و محله‌ای خودمان فراهم کنیم.

یعنی باید برخی از این دستگاه‌ها مسئولیت‌ها و کار‌های خودشان را با یک سازوکار منطقی و درست، برخی سوالاتی که شما درحوزه مالی می‌پرسیدید، بله نظامات مالی و بانکی ما باید بتواند خودش را براساس حکمرانی محله‌ای منطبق کند، نوع سیاستگذاری‌هایی که داریم، امروز آغاز این حرکت است، اراده آقای رئیس جمهور و اراده دسته جمعی دست اندرکاران و خادمان مساجدست.

قرارگاه ملی مسجد، تمامی ارکان اراده کردند که بتوانند به این سمت حرکت کنند.

سوال: اگر نکته‌ای باقی مانده، می‌فرمایید؟

حجت‌الاسلام والمسلمین نوری: یک نکته‌ای را ما داریم، بحث این است که در مساجدی که در سراسر کشور داریم، به تعبیر این دست اندرکاران و خادمان مسجدی ما یک بخشی فعالیت در مسجد داریم، یعنی مسجد دارای ماموریت‌هایی است، آن بخش عبادت و بندگی و نیایش و اموری که داخل مسجد بوده، به خصوص امر تربیت که باید بر محور مسجد و آموزه‌های دینی و انقلابی ما صورت بگیرد.

این یک بخش از کار است، یک بخش دوم این است که ما از مسجد در نهضت با محله باید حل مسئله کنیم.

در دهه‌های گذشته، همه روابط مالی، اعتباری، اقتصادی، سیاسی ما به موازاتی که پیشرفت کرده و توسعه پیدا کرده، متاسفانه جایگاه مسجد به خوبی دیده نشده، مثال در حوزه مثلا بیمه مشاهده می‌کنید که ما نسبت به مقوله بیمه و صنعت بیمه در همه امورات زندگی مردم چه جوری دخیل شده و توانسته هماهنگ شود ولی ما مساجدمان متاسفانه نسبت به این امر دچار کوتاهی و نقصان است.

در اقدام‌های بانکی، حساب‌های حقوقی و برخی از امور و برخی از رسیدگی ها، مثلا یک نکته‌ای عرض کنم برای شما جالب است، در مورد بحث خادمان مساجد وقتی پیگیر شدیم، در وزارت کار متوجه شدیم اصلا خادمی مسجد به عنوان شغل تعریف نشده، یعنی از مسجد الان طلب برقراری داریم، باز بودن طول روز را می‌خواهیم ولی لوازم این اتفاق هیچ کسی به عهده نگرفته، چه در حوزه تقنین و چه در حوزه حمایت‌ها و چه در برنامه‌هایی که دستگاه‌ها باید داشته باشند، امیدواریم با این حرکتی که الان آغاز شده بتوانیم گره گشایی کنیم از آقایون ائمه جماعات و از امنای و خادمان و جوان‌ها و کنشگران و فعالان برادر و خواهر که ان شاءالله بتوانند بدرخشند و در گام دوم انقلاب اسلامی این حلقه‌های میانی بتوانند کارگشایی کنند.

سوال: نکته پایانی؟

توکلی زاده: فرصت مغتنمی ایجاد شده که بتوانیم از این ظرفیت‌هایی که پراکنده بودند، با یک نگاه راهبردی برای حل مشکلات کشور از آن‌ها بهره ببریم.

ما در قرارگاه مردمی ایران پیروز که در دفاع مقدس دوم در شهر تهران به همت جمعی از دستگاه‌ها به خصوص خود همت رئیس جمهور شکل گرفت و اجرایی شد تا سطح محلات، تا حالا چند بسته را آقای ذاکانی شهردار تهران اعلام کردند، بسته معیشت اعلام شد، بسته چشم روشنی با موضوع جمعیت و فرزندآوری اعلام شده و بسته‌های دیگری طراحی کردیم که این نظام مسائل کاملا خوانش و تطبیق دارد، چون موضوع اشتغال را گفتند، از جمله این بسته هاست که به زودی از آن رونمایی خواهد شد.

در حوزه توانمندسازی، آموزش، مهارت آموزی که دسته بندی‌های مختلف و شغل‌هایی که دانش پایه است و شغل‌هایی که مهارت پایه است و حتی بازار فروش شان و ما شبکه‌های فروش زنجیره‌ای در سطح شهر تهران داریم که می‌تواند در اختیار کارآفرینان قرار گیرد و در اختیار کسانی قرار گیرد که شغل و کارگاه دارند ولی محل عرضه مناسب ندارند.

هم نرم افزار‌ها در حوزه شهرزاد نرم افزار خیلی خوبی در حوزه نرم افزاری دیده شده که در سطح شهر تهران فعال است و ما می‌توانیم در اختیار همه شهرداری‌های کل کشور قرار دهیم.

شهرداری‌ها به عنوان یک نهاد اجتماعی این توانمندی را دارند که در بسیج مجموعه‌های مردمی و کار‌های محله محور پیشتاز باشند و مسئولیت به عهده بگیرند، این اتفاق در خیلی از شهر‌ها و شهرداری‌ها اتفاق افتاده و در تهران اجرا شده و این ظرفیت را در اختیار این قرارگاه قراردادیم و با کمک دولت و سازمان بسیج و قرارگاه مسجد قرار است، همه این نمونه‌هایی که در تهران اجرا شده و تبدیل به الگو شده بتواند توسعه دهیم و در سطح ملی اجرا کنیم.

سوال: نکته پایانی را بفرمایید؟

سردار سالاری: خداوند این توفیق را برای همه خدمتگذاران رقم بزند که بتوانیم در ایجاد محله‌های امن، خوداتکا، امیدوار، پویا و خلاق و ان‌شاءالله در نهایت، تبدیل به یک محله ایرانی و اسلامی، سرافراز باشیم.