پاتک پلیس به عرضه‌کنندگان کالای قاچاق اسفراین

فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین از کشف بیش از هزار و ۵۰۰ نخ سیگار قاچاق، بیش از ۴ کیلوگرم ناس و ۵۰ عدد طعم قلیان غیرمجاز به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیون ریال از ۸ واحد صنفی متخلف خبر داد.