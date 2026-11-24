دویست و شصت و هشتمین اجتماع شبانه مردم شهرستان بهارستان در شهر‌های نسیم‌شهر، گلستان و صالحیه برگزار شد و شرکت‌کنندگان با سر دادن شعار‌های ضد استکباری، به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مردم ولایت‌مدار بهارستان در این اجتماع که در میدان هفت‌تیر، میدان امام شهید خامنه‌ای و خیابان شهید محمد جهان‌آرا برگزار شد، با تأکید بر استقلال و حق تعیین سرنوشت ملت ایران، دعوت ترامپ به اعتراض و تغییر حکومت را محکوم کردند.

شرکت‌کنندگان همچنین در پاسخ به پرسش‌هایی درباره اهداف ترامپ از تحریک مردم به اعتراض در شرایط تهدید نظامی، تناقض میان دعوت به اعتراض و تهدید به نابودی تمدن ایران و غارت منابع نفتی کشور، بر این نکته تأکید کردند که مردم ایران برای بیان مطالبات خود نیازی به فراخوان و دستور رئیس‌جمهور آمریکا ندارند و آینده کشورشان را خود تعیین می‌کنند.