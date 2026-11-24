نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: بر اساس گزارش‌های عملیاتی دریافتی، در ساعت‌های گذشته، سه فروند نفتکش متخلف در آب‌های تنگه هرمز بر اثر برخورد با مین‌های دریایی، دچار انفجار و آتش‌سوزی بسیار شدید شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه اطلاعیه نیروی دریایی سپاه آمده است: یکی از این نفتکش‌ها در سواحل جنوبی و دو فروند دیگر در شرق تنگه هرمز، در حالی که تحت اسکورت (پوشش) هوایی گسترده ارتش متجاوز آمریکا قرار داشتند، با مین‌های دریایی برخورد کردند و در پی انفجار‌های شدید، طعمه آتش‌سوزی شدند؛ اسکورت (پوشش) هوایی ارتش آمریکا نتوانست مانع وقوع این انفجارها شود. تصویرهای مربوط به انفجار و آتش‌سوزی این شناور‌ها در ساعت‌های آینده منتشر خواهد شد.

نیروی دریایی سپاه اعلام می‌کند: تنگه هرمز، محل آزمودن مسیر‌های غیر مجاز و نادیده گرفتن هشدار‌های دریایی نیست. به مالکان، فرماندهان و شرکت‌های کشتیرانی هشدار داده می‌شود که اسکورت (پوشش) نظامی ارتش آمریکا، جایگزین رعایت قانون‌های دریانوردی و دستورالعمل‌های مرکز کنترل تردد نیروی دریایی سپاه نخواهد بود؛ هرگونه تردد از مسیر‌های غیر مجاز و بی‌اعتنایی به هشدار‌های ابلاغ‌شده، تخلف و همکاری با نیرو‌های متجاوز محسوب می‌شود و با آن، مطابق قانون‌های اعلام‌شده، با قاطعیت برخورد خواهد شد.