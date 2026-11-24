ناکامی سارقان در سرقت درب و آهنآلات شهر راز خراسان شمالی
فرمانده انتظامی شهرستان راز و جرگلان از دستگیری ۲ سارق در کمتر از ۲۴ ساعت توسط مأموران کلانتری ۱۱ امام خمینی (ره) شهر راز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، سرهنگ "حسین جانپرور" گفت: در پی وقوع سرقت درب و آهنآلات از یک منزل در حال ساخت، مأموران کلانتری ۱۱ شهر راز با انجام اقدامات پلیسی و پیگیریهای مستمر موفق شدند هویت سارقان را شناسایی و در کمتر از ۲۴ ساعت آنها را دستگیر کنند.
وی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با سارقان، از شهروندان خواست با رعایت توصیههای پیشگیرانه و گزارش موارد مشکوک از طریق شماره ۱۱۰ پلیس را در تأمین امنیت یاری کنند.