رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فاروج گفت: کاشت گیاه کمیاب ، دارویی و ارزشمند باریجه در سطح ۳۰۰ هکتار از مراتع این شهرستان برای امسال هدف‌گذاری شده است؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، سید جلیل سیدی با بیان اینکه این طرح با هدف احیای پوشش گیاهی، حفاظت از خاک و ایجاد فرصت‌های درآمدی برای بهره‌برداران محلی دنبال می‌شود افزود: در همین راستا، عملیات بذرپاشی و بذرکاری باریجه در سطح ۱۰۰ هکتار از مراتع روستای قرجقه با مشارکت کارکنان اداره منابع طبیعی و گروه همیاران طبیعت شهرستان طی روز‌های اخیر انجام شد.

وی گفت: این عملیات با هدف افزایش سطح پوشش گیاهی باریجه، احیای مراتع، ایجاد اشتغال، کنترل فرسایش خاک و مهار روان‌آب‌ها اجرا شده است و گونه‌های مورد استفاده نیز برای اصلاح و احیای عرصه‌های مرتعی و بهره‌برداری اصولی از ظرفیت‌های طبیعی منطقه انتخاب شده‌اند.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فاروج ادامه داد: همچنین عملیات بذرپاشی و بذرکاری باریجه در سطح ۱۷۰ هکتار از مراتع روستای خرق تا یک ماه آینده اجرا می‌شود.

سیدی با اشاره به اهمیت مراتع در اقتصاد مناطق روستایی گفت: مراتع از منابع مهم اقتصادی به شمار می‌روند و معیشت شمار قابل توجهی از کشاورزان و دامداران به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به این عرصه‌ها وابسته است؛ از این رو توسعه کشت گونه‌های سازگار با شرایط طبیعی منطقه می‌تواند در کنار حفاظت از منابع پایه، زمینه بهره‌برداری اقتصادی پایدار را فراهم کند.

وی یادآور شد: کشت گونه‌های مرتعی در سطح ۱۸۰ هکتار از مراتع تیتکانلو نیز در برنامه قرار دارد که شامل گونه‌های قیاق، تاغ‌دار و یونجه است.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فاروج با تاکید بر ضرورت توسعه کشت گیاهان دارویی گفت: برنامه توسعه کشت باریجه با هدف تولید پایدار، احیای ظرفیت‌های کشاورزی، حفاظت از منابع طبیعی و تقویت اقتصاد مناطق مستعد تدوین شده است.

سیدی افزود: تحقق این اهداف نیازمند مدیریت صحیح برداشت، حفظ پوشش گیاهی و مشارکت جوامع محلی است تا بهره‌برداری از این گیاه ارزشمند به تخریب مراتع منجر نشود.

وی خاطرنشان کرد: باریجه از گیاهان دارویی و صنعتی ارزشمند است که صمغ آن در صنایع دارویی، بهداشتی و عطرسازی کاربرد دارد و توسعه اصولی کشت آن می‌تواند زمینه استفاده اقتصادی از ظرفیت مراتع را فراهم کند.