خراسان شمالی در تولید محصولات راهبردی با کسب رتبه نخست کشور در کاملینا و رتبه اول عملکرد زعفران در واحد سطح خوش درخشیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی از کسب رتبه‌های برتر کشوری این استان در تولید محصولات متنوع کشاورزی خبر داد و گفت: خراسان شمالی در سطح زیرکشت و تولید کاملینا رتبه نخست کشور و در عملکرد زعفران در واحد سطح نیز جایگاه اول را به خود اختصاص داده است.

اسماعیل محمودآبادی با اشاره به اینکه خراسان شمالی با حدود ۵ هزار و ۵۰۰ هکتار سطح زیرکشت کاملینا و تولید بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ تن در سال زراعی گذشته، رتبه نخست کشور را در این محصول دارد افزود: با خرید تضمینی بیش از یک‌هزار و ۲۵۰ تن کاملینا، بیش از ۵۰ درصد خرید تضمینی این محصول در کشور به استان اختصاص یافت که زمینه‌ساز تثبیت جایگاه نخست خراسان شمالی در این بخش شده است.

وی گفت: استان در تولید زعفران با سطح زیرکشت ۵ هزار و ۴۰۰ هکتار و تولید بیش از ۳۰ تن زعفران نگین، رتبه سوم کشور را دارد؛ با این حال، از نظر عملکرد در واحد سطح، رتبه نخست کشور به خراسان شمالی اختصاص یافته است.

محمودابادی افزود: در تولید پیله‌تر ابریشم با ۲۷۹ تن، رتبه سوم کشور و در تولید زیره سبز رتبه چهارم را در سال زراعی گذشته را کسب کرده‌ایم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی ادامه داد: این استان در محصول پنبه با حدود ۷ هزار و ۴۰۰ هکتار سطح زیرکشت و تولید بیش از ۳۰ هزار تن، رتبه پنجم کشور را از نظر سطح زیرکشت و تولید دارد و پنبه تولیدی استان نیز از محصولات باکیفیت کشور به شمار می‌رود و در تولید عدس نیز رتبه پنجم و در سطح زیرکشت و تولید گیاهان دارویی رتبه هفتم کشور را کسب کرده‌ایم.

محمودآبادی با اشاره به اینکه خراسان شمالی در تولید گیلاس رتبه هشتم و در سطح زیرکشت و تولید چغندرقند رتبه دهم کشور را دارد گفت: در توسعه سطح گلخانه‌ها نیز با توجه به ایجاد واحد‌های کوچک‌ مقیاس و بزرگ‌ مقیاس، رتبه یازدهم کشور را کسب کرده‌ایم .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی ، رشد ۱۲۷ درصدی خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان و ثبت خرید نزدیک به ۱۱۶ هزار تن گندم را از دیگر دستاورد‌های بخش کشاورزی استان برشمرد .