مدیرکل آموزش و پرورش لرستان گفت: دانش‌آموز پسر یکی از مدارس دورود در کلاس درس از ناحیه پا دچار شکستگی شده که ابعاد مختلف این اتفاق در حال بررسی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید عیسی سهرابی گفت: موضوع شکستگی پای دانش آموز روستای سیاه کله در شهرستان دورود صحت دارد، اما درباره چگونگی وقوع این حادثه دو روایت متفاوت مطرح شده و تاکنون صحت هیچکدام به‌طور قطعی مشخص نشده است.

وی با تاکید بر اینکه موضوع توسط حراست و بازرسی اداره کل آموزش و پرورش در دست بررسی است، افزود: بر اساس اظهارات معلم، مدیر مدرسه و همکلاسی ها، این دانش‌آموز هنگام خروج از کلاس با میز معلم برخورد کرده و در پی این برخورد دچار شکستگی پا شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان ادامه داد: روایت دیگری نیز از سوی خود دانش‌آموز مطرح شده که بر اساس آن، معلم به دلیل ننوشتن تکالیف وی را تنبیه کرده و پایش را شکسته است.

سهرابی با بیان اینکه دانش‌آموز برای درمان تحت عمل جراحی قرار گرفته است، عنوان کرد: همکاران آموزش و پرورش نیز در بیمارستان حضور دارند و وضعیت دانش‌آموز را پیگیری می‌کنند.

وی گفت: پس از روشن شدن ابعاد حادثه و مشخص شدن علت آن، در صورت احراز هرگونه تخلف از سوی معلم یا عوامل مدرسه، مطابق ضوابط و مقررات با فرد یا افراد متخلف برخورد خواهد شد.