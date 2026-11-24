تیم رسانه‌ای کانون بسیج رسانه یاسوج با محوریت «حماسه برنو به دستان» در سومین جام رسانه امید کشور، رتبه دوم بخش تولید محتوا را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، تیم رسانه‌ای شهید احمد صدیقی کانون بسیج رسانه یاسوج، نماینده استان، در سومین دوره جام رسانه امید کشور موفق به کسب رتبه دوم بخش تولید محتوا شد؛ موفقیتی که با محوریت روایت رسانه‌ای «حماسه برنو به دستان» و با مشارکت و هم‌افزایی فعالان رسانه‌ای استان رقم خورد.

سرهنگ پاسدار عباس رضایی، مسئول سازمان بسیج رسانه کهگیلویه و بویراحمد،گفت: سومین رویداد رسانه امید کشور از روز یکم آذرماه با حضور ۳۱ تیم منتخب از استان‌های مختلف در سالن همایش‌های برج میلاد آغاز شد و تیم‌های شرکت‌کننده در یک رقابت فشرده ۳۶ ساعته به تولید و انتشار محتوا پرداختند.

وی افزود: تیم رسانه‌ای شهید احمد صدیقی استان کهگیلویه و بویراحمد با تکیه بر ایده‌پردازی، خلاقیت، فعالیت گروهی و با همکاری و حمایت رسانه‌های استان توانست در این رقابت ملی، رتبه دوم بخش تولید محتوا را کسب کند.

رضایی با اشاره به برگزاری مراسم اختتامیه این رویداد گفت: آیین اختتامیه سومین جام رسانه امید شامگاه دوشنبه با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، مسئول نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان بسیج و جمعی از مسئولان لشکری و کشوری در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شد.

مسئول سازمان بسیج رسانه کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه محور اصلی فعالیت تیم استان، تولید محتوای رسانه‌ای با موضوع «حماسه برنو به دستان» بود، عنوان کرد: این موضوع در قالب‌های متنوع رسانه‌ای از جمله خبر، تیترنویسی، یادداشت، توییت، فیلم، کلیپ موبایلی، پوستر و توییت‌انیمیشن تولید و منتشر شد.

وی با اشاره به استقبال داوران از تنوع قالب‌ها و رویکرد خلاقانه تولیدات تیم استان بیان کرد: تلاش شد یک موضوع محوری در قالب‌های مختلف رسانه‌ای بازآفرینی شود تا ضمن انتقال پیام، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های رسانه‌ای کهگیلویه و بویراحمد نیز به نمایش گذاشته شود.

رضایی با اشاره به نقش همکاری رسانه‌های استان در انتشار این تولیدات گفت: پایگاه‌های خبری، خبرگزاری‌ها، انسان‌رسانه‌ها و همچنین شبکه استانی دنا در انتشار محتوای تولیدشده همکاری داشتند.

وی ادامه داد: آثار این تیم علاوه بر رسانه‌های رسمی، در شبکه‌های اجتماعی و سکوهای مجازی از جمله توئیتر، اینستاگرام، تلگرام، ایتا، روبیکا و بله با هشتگ‌های متناسب با موضوع ایران قوی منتشر شد.

مسئول سازمان بسیج رسانه کهگیلویه و بویراحمد افزود: انتشار هدفمند محتوا در رسانه‌های رسمی و سکوهای اجتماعی، زمینه جریان‌سازی رسانه‌ای درباره حماسه برنو به دستان را فراهم کرد و نشان داد هم‌افزایی میان فعالان رسانه‌ای می‌تواند به افزایش دامنه انتشار و اثرگذاری محتوا کمک کند.

رضایی در تشریح ترکیب اعضای تیم اعزامی کانون بسیج رسانه یاسوج نیز گفت: فرشاد رجایی، مسئول کانون بسیج رسانه یاسوج و خبرنگار، در بخش خبر مکتوب و یادداشت فعالیت داشت؛ مجتبی صفدری در بخش انسان‌رسانه، خبرنگاری و گزارش، مرتضی مبشری در بخش تصویربرداری و مستندسازی، احمدرضا شجریان در حوزه هوش مصنوعی، سیدحسین آذری در حوزه هوش مصنوعی و محدثه شهبازی در بخش تولید محتوای موبایلی، اعضای این تیم بودند.

وی همچنین با اشاره به اینکه تعدادی از انسان رسانه های هم استانی در این جشنواره مشارکت داشتند، از همکاری و همراهی همه فعالان رسانه‌ای استان، اعم از خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری، انسان‌رسانه‌ها و شبکه استانی دنا در تولید و انتشار آثار قدردانی کرد.