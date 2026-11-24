زنده‌یاد مرحوم رضا امیرخانی در کتاب‌های خود از اقتدار بومی و درون‌زا می‌گفت، می‌نوشت و باور داشت که قدرت اصلی کشور در گرو اعتماد به جوان‌های کاربلد ایرانی است؛ همان‌ جوانانی که موشک‌های نقطه‌زن را ساختند و تن دشمن را لرزاندند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ در دوشنبه ۲ آذر به این شرح است:

امشب، دویست و شصت و هشتمین شبی است که مردم ایران، قرص و محکم سنگر خیابان را حفظ کرده‌اند. در میدان جنگ هم نیرو‌های مسلح مقتدر و غیور این آب و خاک با صلابتی آهنین صف کشیده‌اند تا اراده پولادین این ملت را به رخ دشمن بکشند. روزی نیست که آتش سامانه‌های پدافند هوایی ایران، پهپاد‌های آمریکایی را تکه تکه نکند. بر اساس آماری که تاکنون منتشر شده است، ۵۸ پهپاد‌ ام کیو ۹ و ۲۰ پهپاد‌ ام کیو ۱ به‌دست شبکه پدافند یکپارچه ایران منهدم شده‌اند؛ پرنده‌هایی که ساخت و اعزام هر کدام آن‌ها به جنگ با ایران، حداقل ۴۰ میلیون دلار برای مردم آمریکا آب خورده، البته این فقط یک گوشه ماجرا است.

روزنامه گاردین در گزارشی فاش کرده که هزینه‌های نجومی جنگ برای آمریکا سر به فلک کشیده و میلیارد‌ها دلار از جیب مردم این کشور خرج تراشیده است. تاکر کارلسون، مجری و تحلیلگر سرشناس آمریکایی که روزی از حامیان سرسخت ترامپ بود، به روشنی گفته است که من دیگر از او حمایت نمی‌کنم، چون جنگ با ایران بیشتر از همه آمریکا را به نابودی کشیده؛ این اعتراف، نتیجه قدرت ایران است که یاکوف کاتس، سردبیر پیشین روزنامه صهیونیستی جروزالم پست، لب به تحسین آن باز کرده و گفته محاسبه‌های آمریکا و اسراییل درباره دقت موشک‌های بالستیک ایران، غلط از آب درآمده و ایران همچنان سر پا است.

حکایت ترامپ، مصداق این ضرب‌المثل است که می‌گویند آمد، ابروی آن را درست کند، زد چشم آن را هم کور کرد. شاهکار این ماجرا را می‌توان در گزارش المانیتور هم دید؛ آن‌جا که در عنوان خود نوشت: ترامپ که می‌خواست توان موشکی ایران از بین ببرد، نه تنها نتوانست که حالا برد موشک‌های ایران بیشتر هم شده است؛ به قول سخنگوی وزارت امور خارجه، موشک‌های ایرانی بد قلق هستند، راه در رو هم یاد گرفته‌اند و دقیق به هدف می‌خورند. موشک‌هایی که قبل از این هم دقت و شدت آن‌ها دست کمی از الان نداشت، اما خبر‌های اصابت آن‌ها به هدف‌های خود، پس از چند ماه سانسور، به دنیا مخابره می‌شود.

مثل خبری که مدیرعامل جمعیت هلال احمر به نقل از یکی از همتایان خود در یکی از کشور‌های همسایه گفته است: فقط در یک حمله موشکی ایران، ۲۰۰ جسد آمریکایی را جمع کردیم؛ اما خوب دشمنی که مثل کبک سر خود را در برف کرده تا دور و بر خود را نبیند و خودش را به نفهمی زده، ممکن است که باز هم دچار حماقت شود و بخواهد تا آزموده را دوباره بیازماید؛ به همین علت، جانشین فرمانده کل سپاه، آب پاکی را روی دست دشمن ریخته و گفته است: اگر هوس حمله زمینی به سر آمریکا بزند، ایران را گورستان سربازان آن می‌کنیم.

بله، همه این‌ها به‌طور دقیق، همان تعبیر زنده‌یاد مرحوم رضا امیرخانی در کتاب‌های خود است؛ همان اقتدار بومی و درون‌زایی که سال‌ها درباره آن می‌گفت، می‌نوشت و باور داشت که قدرت اصلی کشور در گرو اعتماد به جوان‌های کاربلد و متخصص ایرانی است؛ همان‌ جوانانی که موشک‌های نقطه‌زن را ساختند، تن دشمن را لرزاندند و به او ثابت کردند که جان‌مایه این قدرت، مردمی هستند که پای کشور خود ایستاده‌اند و با حضور خود نشان می‌دهند این اقتدار، ریشه در خاک این مرز و بوم دارد و هیچ طوفانی نمی‌تواند آن را تکان دهد تا ایران همیشه ایستاده و پابرجا بماند.

نویسنده: فرزانه آذرفام