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تیم جزیره قشم در هفته یازدهم لیگ دسته اول فوتبال کشور، مقابل نفت و گاز گچساران به تساوی دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس،این تیم دوشنبه شب در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس مقابل تیم نفت گاز گچساران به تساوی ۱-۱ دست یافت.
تیم جزیره قشم با کسب ۱۹ امتیار در جایگاه چهارم جدول رده بندی باقی ماند.
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دیگر نماینده استان تیم پالایش نفت بندرعباس نیز عصر دیروز برابر حریفش تیم سایپا، به تساوی بدون گل رسید.
تیم پالایش نفت بندرعباس با ۹ امتیاز در جایگاه چهاردهم جدول رده بندی قرار دارد.