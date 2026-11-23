به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مهدی محمودوند گفت: تیم رسانه‌ای لرستان متشکل از پنج نفر توانست در بخش تولید محتوا و انتشار سومین دوره رویداد جام رسانه امید رتبه دوم کشور را کسب کند.

وی افزود: در این رقابت‌ها که با حضور ۳۱۳ خبرنگار در قالب ۲۵ گروه استانی و نمایندگانی از ۱۲ کشور برگزار شد، تیم‌های استان ایلام رتبه نخست و آذربایجان شرقی رتبه سوم را به دست آوردند.

مسئول بسیج رسانه لرستان با اشاره به برگزاری این رویداد در روز‌های یکشنبه و دوشنبه اول و دوم آذرماه در برج میلاد تهران، بیان کرد: این رقابت رسانه‌ای فرصتی برای نمایش توانمندی گروه‌های رسانه‌ای استان‌ها در عرصه تولید محتوا و انتشار بود.

محمودوند کسب این عنوان را حاصل تلاش و فعالیت اعضای تیم رسانه‌ای و فعالان حوزه اطلاع رسانی استان دانست و بر اهمیت تقویت ظرفیت‌های رسانه‌ای و ارتقای توان تولید محتوای اثرگذار در لرستان تاکید کرد.

تیم پنج نفره لرستان در این رقابت متشکل از مهدی محمودوند مدیرگروه، سید حسن موسوی، ابراهیم شریفی، عرفان سهرابیان و محمد یاراحمدی بودند.