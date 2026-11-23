به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر حسین حیدری کایدان با اشاره به اقدامات معاونت غذا و دارو دانشگاه در راستای تحقق شعار سال و گرامیداشت هفته بسیج اظهار داشت: در شرایط تحریم و محدودیت‌های زنجیره تأمین، صیانت از سلامت مردم، تأمین پایدار دارو و غذا و حمایت از تولیدات داخلی از اولویت‌های راهبردی این معاونت است و در همین راستا، تسهیل فرآیند‌های تولید، حذف بروکراسی‌های زائد، توسعه نظارت‌های هوشمند و حمایت از تولیدکنندگان قانون‌مند دنبال می‌شود.

وی با اشاره به توسعه حکمرانی الکترونیک در زنجیره تأمین دارو افزود: راه‌اندازی سامانه الکترونیکی خرید دارو، امکان ثبت و رصد برخط فرآیند‌های تأمین و توزیع، پایش موجودی دارو‌های حیاتی و بیمارستانی، پیشگیری از کمبود‌های مقطعی و تسریع در تأمین نیاز داروخانه‌ها را فراهم کرده است. همچنین نظارت الکترونیکی بر داروخانه‌ها، شرکت‌های پخش و عرضه دارو و مکمل در فضای مجازی با هدف کنترل اصالت، قیمت و شرایط نگهداری اقلام دارویی و مقابله با عرضه‌های غیرقانونی توسعه یافته است.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در تشریح اقدامات حوزه غذا و آشامیدنی بیان کرد: الکترونیکی‌سازی فرآیند‌های صدور مجوز و نظارت، صدور و تمدید پروانه‌های ساخت و انبار‌های نگهداری و تسهیل فعالیت واحد‌های تولیدی، از جمله برنامه‌های اجراشده برای جلوگیری از توقف خطوط تولید و تقویت زنجیره تأمین غذایی استان است.

دکتر حیدری کایدان طرح آرد کامل را از برنامه‌های راهبردی این معاونت دانست و گفت: اجرای این طرح با حفظ ارزش تغذیه‌ای گندم و ارتقای سلامت خانواده‌ها، در پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر مؤثر است و از سوی دیگر، با کاهش ضایعات نان و افزایش بهره‌وری از منابع گندم، به تقویت امنیت غذایی کمک می‌کند.

وی همچنین با اشاره به جایگاه راهبردی خوزستان در ورود کالا‌های اساسی کشور افزود: کنترل کیفی و ترخیص محموله‌های وارداتی گندم، برنج، روغن و دانه‌های روغنی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی و آزمایشگاهی استان و بدون چشم‌پوشی از استاندارد‌های بهداشتی انجام می‌شود تا ضمن تضمین سلامت کالاها، از رسوب محموله‌ها در مبادی ورودی جلوگیری شود؛ در همین راستا، طرح دوشنبه‌های غذایی نیز با هدف ارتباط مستقیم با تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران و بررسی و رفع مشکلات فنی، اداری و فرآیند‌های صدور مجوز واحد‌های تولیدی اجرا می‌شود.

حیدری کایدان با اشاره به حمایت از تولید داخلی تجهیزات و ملزومات پزشکی اظهار کرد: در راستای توسعه ظرفیت‌های تولیدی استان و منطقه، پروانه‌های ساخت متعددی برای واحد‌های تولیدی صادر شده است که اقلام موردنیاز مراکز درمانی، از ملزومات پزشکی مورد استفاده در شرایط بحران تا تجهیزات پیشرفته پزشکی را شامل می‌شود و زمینه کاهش وابستگی به واردات را فراهم می‌کند.

معاون غذا و دارو دانشگاه با اشاره به عملکرد آزمایشگاه مرجع کنترل غذا و دارو تصریح کرد: این مجموعه در سال جاری با پذیرش هزاران نمونه و انجام بیش از ۵۰ هزار آزمون تخصصی سلامت‌محور، نقش مهمی در شناسایی آلاینده‌ها و ترکیبات غیرمجاز در محصولات غذایی و آرایشی و بهداشتی داشته و با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته تشخیصی، زمینه افزایش سرعت پاسخ‌گویی به تولیدکنندگان و تقویت نظارت بر سلامت محصولات را فراهم کرده است.

دکتر حسین حیدری کایدان مبارزه با قاچاق کالا‌های سلامت‌محور را از دیگر اولویت‌های این معاونت برشمرد و گفت: با همکاری دستگاه قضایی، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گشت‌های بازرسی و نظارت‌های میدانی تشدید شده است. نتیجه این اقدامات، رشد سه‌برابری کشفیات کالا‌های قاچاق و غیرمجاز در حوزه آرایشی و بهداشتی و خروج این محصولات از چرخه عرضه بوده است؛ در عین حال، تعداد مؤسسات فعال و مجاز این حوزه نیز ۲۰ درصد افزایش یافته است.

وی در ادامه به برنامه‌های توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه محصولات سلامت‌محور اشاره کرد و افزود: کمیته تسهیل و رفع موانع تولید محصولات سلامت‌محور، پیگیری طرح‌های احداث کارخانه‌های مرتبط و پروژه‌های بزرگ صنعتی استان، از جمله طرح احداث پارک بزرگ داروسازی را دنبال می‌کند؛ تسریع در پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرایی به استعلامات، تخصیص زمین در شهرک‌های صنعتی و حمایت از تأمین مواد اولیه، از الزامات تحقق این طرح‌ها و تقویت ظرفیت تولید داخلی است.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز تأکید کرد: پیوند مدیریت جهادی، دانش دانشگاهی و فناوری‌های نوین نظارتی، زمینه‌ساز ارتقای امنیت غذایی و دارویی، حمایت از تولید ملی و صیانت از سلامت مردم است و این معاونت با تداوم نظارت‌های قانونی و رفع موانع تولید، تقویت خودکفایی و حمایت از تولیدکنندگان متعهد را دنبال می‌کند.