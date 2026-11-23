مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز گفت: ۹ هزار و ۲۶۱ دستگاه کنتور فرسوده آب در ۷ ماهه امسال با هدف افزایش دقت محاسبه مصرف، جلوگیری از خطا در صدور قبوض و صیانت از حقوق مشترکان تعویض شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین عبیداوی با اشاره به تعویض ۹ هزار و ۲۶۱ دستگاه کنتور فرسوده آب در ۷ ماهه امسال اظهار داشت: این طرح با هدف افزایش دقت محاسبه مصرف، جلوگیری از خطا در صدور قبوض و صیانت از حقوق مشترکان در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه کنتور‌های فرسوده ممکن است در اندازه‌گیری میزان مصرف واقعی آب اختلال ایجاد کنند، افزود: جایگزینی این تجهیزات نقش مهمی در کاهش خطا‌های احتمالی قرائت، محاسبه دقیق مصرف و صدور صورتحساب متناسب با میزان آب مصرفی مشترکان دارد.

عبیداوی با تاکید بر اینکه نوسازی کنتور‌ها علاوه بر ارتقای دقت اندازه‌گیری، به شفافیت در نظام محاسبه قبوض کمک می‌کند، بیان کرد: مدیریت مصرف آب و رعایت حقوق مشترکان از اولویت‌های این شرکت در اجرای برنامه‌های فنی و خدماتی است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز همچنین از راه‌اندازی نخستین مرکز تلفنی امور مشترکان در این مجموعه خبر داد و گفت: این مرکز با هدف تسهیل ارتباط شهروندان با شرکت آبفا، دریافت درخواست‌ها و پیگیری مشکلات مشترکان ایجاد شده است.

وی ادامه داد: راه‌اندازی این مرکز امکان ساماندهی بهتر درخواست‌های مردمی، تسریع در رسیدگی به مطالبات و تقویت روند پاسخگویی به شهروندان را فراهم کرده و گامی در جهت افزایش رضایتمندی مشترکان به شمار می‌رود.

عبیداوی اظهار کرد: ارتقا دقت در قرائت کنتورها، شفافیت در محاسبه و صدور قبوض و توسعه مسیر‌های ارتباطی با شهروندان در کنار نوسازی زیرساخت‌ها، از برنامه‌های مستمر این شرکت برای بهبود کیفیت خدمات‌رسانی است.

بر اساس این گزارش یکی از وظایف مهم شرکت آب و فاضلاب، آبرسانی به شهر‌ها و روستا‌ها بوده که در طول سال اقدامات بسیاری در جهت تامین آب شرب، انجام می‌شود.