سازمان ملی زمین و مسکن با تدوین برنامه اجرایی حکمرانی داده، به دنبال یکپارچه‌سازی اطلاعات، افزایش شفافیت اداری و بهبود تصمیم‌گیری در اجرای طرح‌های کلان مسکن و شهرسازی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سازمان ملی زمین و مسکن با هدف ارتقای بهره‌وری و تسریع در روند تحول دیجیتال، اجرای برنامه عملیاتی حکمرانی داده‌محور را در دستور کار قرار داده است.

در همین راستا، نشست تخصصی بررسی الزامات و شیوه اجرای این برنامه به ریاست علی غلامپور، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان برگزار شد.

غلامپور در این نشست، اجرای تکالیف قانونی مندرج در بند «پ» ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت را از اولویت‌های راهبردی سازمان دانست.

وی تأکید کرد: ساماندهی و بهره‌برداری مؤثر از اطلاعات سازمانی، زمینه‌ساز افزایش شفافیت، ارتقای عملکرد و تصمیم‌گیری دقیق‌تر در حوزه‌های ملکی، مالی و اجرایی است.

به گفته معاون توسعه مدیریت و منابع، استفاده هدفمند از داده‌ها می‌تواند به اصلاح فرآیندها، مدیریت بهتر منابع و پشتیبانی مؤثر از طرح نهضت ملی مسکن کمک کند.

در این نشست همچنین نحوه اجرای برنامه حکمرانی داده‌محور و تعیین تکلیف سامانه ستاد مرتبط با شرکت بازآفرینی شهری ایران بررسی و درباره اقدامات اجرایی آن تبادل نظر شد.

در پایان، بر هماهنگی واحدهای تخصصی و پیگیری مصوبات برای استقرار یکپارچه نظام مدیریت داده‌ها در ستاد و استان‌ها تأکید شد.