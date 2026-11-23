به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی روز دوشنبه همزمان با برگزاری چهل‌وسومین مانور سراسری طرح ملی مهتاب در امور برق منطقه یک اهواز با تاکید بر ضرورت ارزیابی مستمر عملکرد بخش‌های مختلف شرکت در اجرای طرح ملی مهتاب، خواستار برگزاری جلسات تخصصی با حضور مجریان و مدیران مرتبط، شناسایی موانع اجرایی و تسریع در تحقق اهداف این طرح شد.

وی افزود: تاکنون اقدامات خوبی در بخش‌های مختلف صورت گرفته اما لازم است عملکردها به‌صورت مستمر آسیب‌شناسی و نقاط قوت و ضعف شناسایی شود تا بتوانیم گام‌به‌گام اقدامات موثرتری انجام دهیم.

فراتی ادامه داد: تمام برنامه‌های عملیاتی، از نصب انشعاب و جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز تا سایر اقدامات اجرایی، باید براساس برنامه‌ریزی مشخص و با نظارت مستمر انجام شوند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز با اشاره به ضرورت هماهنگی میان معاونت‌های مختلف شرکت برای آمادگی در برابر اوج مصرف برق سال آینده گفت: برای عبور موفق از پیک آینده، باید برنامه‌ریزی لازم برای نصب و تعدیل ترانسفورماتورها و نوسازی شبکه انجام شود؛ این اقدامات نیازمند همکاری مشترک معاونت‌های مهندسی، بهره‌برداری، امور مشترکین و مناطق است.

فراتی با اشاره به شرایط پیش‌رو در فصل سرد سال و محدودیت‌های احتمالی تامین انرژی گفت: در چهار ماه پیش‌رو، با توجه به شرایط فصل سرما، مسائل مربوط به تامین گاز و برق و همچنین پیش‌بینی بارندگی در خوزستان، ممکن است اجرای برخی برنامه‌های طرح مهتاب با چالش‌هایی مواجه شود؛ با این وجود، نباید از پیگیری پروژه‌ها و تحقق اهداف تعیین‌شده غافل شویم.

تعویض بیش از ۱۰ هزار دستگاه کنتور معیوب در اهواز، جمع‌آوری یک‌هزار و ۷۰۰ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز، نصب ۱۰۸ دستگاه کنتور برای صنوف سیار و دستفروشان، تست و بازرسی ۵۸۴ فقره انشعاب چاه‌های کشاورزی، تست و بررسی ۲ هزار و ۱۵۹ انشعاب مربوط به مکان‌های مذهبی، واگذاری بیش از پنج هزار انشعاب پس از جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز، شناسایی ۶۸ هزار و ۶۶۵ مورد قرائت مشکوک و تطبیق سه‌هزار و ۴۲۱ دستگاه سی‌تی فنی براساس مشخصات مربوطه از ابتدای سال جاری تاکنون در راستای اجرای طرح مهتاب صورت گرفته است.