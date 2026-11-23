معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان از انجام هزار و ۸۵ بازرسی از نانوایی‌های استان در ۸ ماهه امسال و تشکیل ۶۰۷ پرونده تخلف در حوزه آرد، نان و خمیرمایه خبر داد.







به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهرام جباری ضمن اشاره به تشدید بازرسی از نانواهای استان بیان کرد: در 8 ماهه امسال هزار و ۸۵ بازرسی از نانواهای استان انجام و در همین راستا ۶۰۷ پرونده تخلف در حوزه آرد، نان و خمیرمایه تشکیل شده است.

وی افزود: تخلفات نانوایی ها بیشتر مربوط به گرانفروشی ، کم فروشی و عرضه خارج از شبکه و قاچاق آرد بوده است.

جباری با بیان اینکه پنج نانوای متخلف مهروموم و برای تعداد زیادی واحد خبازی در استان صادر شد، ادامه داد: نانواهای دولتی باید تمام آرد اختصاصی را پخت کنند و اگر آرد را به صورت آزاد به فروش برسانند تخلف عرضه خارج از شبکه برای متخلف لحاظ خواهد شد.

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان با اشاره به ارزش ریالی پرونده های تشکیل شده عنوان کرد: پرونده‌های تخلف تشکیل شده در این حوزه به ارزش ۳۹ میلیارد و ۵۱۶ میلیون ریال بوده است.

وی تعداد پرونده های تشکیل شده در حوزه عرضه خارج از شبکه آرد را ۱۶۳ مورد عنوان کرد و اظهار داشت: بازرسی‌ها در این حوزه تشدید شده و گشت‌های مشترک با ادارات تعزیرات، بهداشت ، پلیس اماکن و پلیس مبازره با قاچاق کالا و ارز ، اصناف ، اتحادیه و فرمانداری ها به صورت روزانه در حال انجام است.

جباری با تاکید بر اینکه مردم در صورت مشاهده تخلف از سوی نانوایی می توانند از طریق سامانه ۱۲۴ اطلاع رسانی کنند اظهار کرد: نانواها هفته‌ای یک روز مجاز هستند پخت نداشته باشند و در صورت عدم رعایت این قانون مرتکب تخلف عرضه خارج از شبکه آرد هستند.

بر اساس اعلام رییس اتاق اصناف مرکز خوزستان، بازرسی‌ها به صورت سه شیفت فعال شده تا اگر نانوایی‌ها از این فرصت برای افزایش غیرمجاز قیمت یا ایجاد فشار بر معیشت مردم استفاده کردند، با برخورد جدی و قانونی مواجه شوند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان نیز پیش از این در خصوص اجرای طرح هوشمند آرد گفت: شهروندان برای خرید نان مصرفی روزانه خود با هیچ‌گونه محدودیتی مواجه نیستند بنابراین هیچ دلیلی برای نگرانی خانوارها در زمینه تامین نان مورد نیاز وجود ندارد.

در خوزستان ۱۸ کارخانه آرد وجود دارد و این استان با تولید سالانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار تُن گندم قطب تولید این محصول کشاورزی در کشور است.