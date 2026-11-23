افزایش آمار بستری بیماران تنفسی در شهرهای گرمسیری کهگیلویه و بویراحمد
سرپرست پیشگیری و مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گفت: آمار بیماران بستری با علائم عفونتهای تنفسی در استان از ۲۰ به ۲۲ درصد افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد، سرپرست پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج میزان بستریهای ناشی از عفونت های تنفسی در استان از ۲۰ درصد به ۲۲ درصد افزایش یافته و در مقابل، مراجعات سرپایی با علائم شبه آنفلوآنزا از ۲۴ درصد به ۲۱ درصد کاهش یافته است.
روح الله علایی افزود: کودکان زیر ۵ سال با سهم ۴۴ درصدی، بیشترین گروه بستری را تشکیل میدهند.
وی ادامه داد: شهرستانهای کهگیلویه و گچساران نیز بیشترین آمار بستری را دارند.
سرپرست پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بر رعایت بهداشت فردی، استفاده از ماسک و مراقبت از گروههای پرخطر تأکید کرد و گفت: کمبودی در تأمین دارو و نیروی انسانی وجود ندارد.
وی ادامه داد: سالمندان به دلیل احتمال ضعف سیستم ایمنی در معرض عوارض جدی آنفلوآنزا و کووید-۱۹ هستند و توصیه می شود مطابق دستورالعمل های پزشکی واکسن آنفلوآنزا را دریافت کنند، در روزهای افزایش شیوع از حضور در محیطهای پرجمعیت و با تهویه نامناسب خودداری و با حفظ تغذیه مناسب و فعالیت بدنی ملایم، مقاومت بدن خود را در برابر عفونت ها حفظ کنند.
علایی در خصوص افراد دارای بیماری های زمینه ای (دیابت، بیماری های قلبی و ریوی) نیز گفت: این بیماران بیشترین آسیب را از عفونتهای تنفسی می پذیرند؛ بنابراین مدیریت دقیق قند خون، فشار خون و سلامت ریه اولین خط دفاعی در برابر عوارض عفونت تنفسی است.
سرپرست پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تاکید کرد: این افراد در تماس با افراد مبتلا یا در محیط های عمومی باید بیشترین دقت را در استفاده از ماسک داشته باشند و در صورت بروز اولین نشانه های سرماخوردگی، نباید منتظر بدتر شدن اوضاع بمانند و باید بلافاصله با پزشک معالج خود مشورت کنند.