اوقات شرعی ۳ آذرماه ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سه شنبه ۳ آذرماه ۱۴۰۵، ۱۴ جمادی الثانی ۱۴۴۸ هجری قمری و ۲۴ نوامبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۵ و ۲۷ دقیقه

طلوع آفتاب: ۶ و ۵۰ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۲ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۷ و ۱۳ دقیقه

اذان مغرب: ۱۷ و ۳۲ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۱ دقیقه

ذکر روز سه شنبه:

۱۰۰ مرتبه یا ارحم الراحمین

حدیث روز:

امام صادق علیه السلام فرمود: مَن غَضِبَ عَلَیکَ ثَلاثَ مَرّاتٍ و َلَم یَقُل فیکَ سوء فَاتَّخِذهُ لِنَفسکَ خَلیلاً.

هر کس سه بار بر تو خشم گرفت ولى به تو بد نگفت، او را براى خود به دوستى انتخاب کن. (معدن الجواهر ص ۳۴)

احکام شرعی:

حکم دیه در صورت علم اجمالى به قاتل

سوال) در مورد علم اجمالى هرگاه جانى مردد بین دو یا چند نفر معین بوده و امکان اثبات جنابت از طریق قسامه وجود نداشته باشد آیا دیه بطور مساوى از اطراف علم اجمالى گرفته مى‌شود و یا از بیت‌المال و یا با قرعه مسئول پرداخت دیه مشخص مى‌شود؟

جواب) احتیاط آن است که دیه از بیت‌المال داده شود، مگر در صورتى که منشأ علم اجمالى، اقرار دو نفر به قتل على نحوالاستقلال باشد که در این صورت بعید نیست تخییر ولىّ در گرفتن دیه‌ى کامله از هر کدام از دو نفر. (استفتائات مقام معظم رهبری)